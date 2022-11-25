黃妍孭超重月亮吃力萬分　成功向小粉絲偷師學「喊功」

歌手黃妍（Cath）的新歌《心的全部》說的是人怎樣去尋回自己內心堅持的信念，去邁步向前行，MV中Cath飾演的青豆，跟小演員熊諾頤飾演的小青豆的冒險，描述青豆的童年，分為三部分：家裏的不快樂、學校裏的欺凌與隔膜、青豆小學後的離家出走。第一、二個元素已在MV畫面裏一一呈現，而第三個元素則隱藏於青豆與小青豆背着兩個月亮去冒險來呈現。

說到背着月亮去冒險的畫面，今次Cath與小演員都演得十分吃力，因為月亮道具好重，先是將載貨的車仔肢解，變成鐵架托住月亮，再用麻繩穩定月亮，重得Cath行起路來吃力之餘，也必需稍微傾前，否則就會被極重的月亮扯後跌倒，不過畫面極美，她忘卻了一切說：「因為導演叫我哋喺泳池裏面步行，畫面令我聯想到幾米《月亮忘記了》，好靚！」

熊諾頤只有10歲，但自3歲開始已參與電視、電影及廣告演出，經驗豐富，Cath看到對方在鏡頭前5秒便能喊出來，看到好心噏同時也十分佩服，她說：「佢係我前輩，入行已經7年，我入行都未夠5年！睇佢演繹獲益良多。」原來熊諾頤是Cath的歌迷，3年來一直在網上聽她歌，有時熊諾頤媽媽更用Cath利誘，鼓勵她努力讀書，成績好就能見她Cath，她知道當然很高興說：「我有問她電視、電影及廣告，做邊種最開心，佢答我係拍呢個MV，因為有我參與，嗰一刻我係好感動嘅啊！」除了熊諾頤外，其實現場還有一班小演員，Cath都很感謝他們的付出，並說：「佢哋都好辛苦，要戴住假髮篤住雙眼，又要企咁耐，但大家都好專業，冇怨言，好犀利！」