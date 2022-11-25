夜蒲酒吧　巨乳走Bra

睇世界盃點至係最High？梗係成班球迷老友落酒吧一齊睇啦，如果仲有成班巨乳索女陪你飲酒，真係唔知睇邊隊波好喇！而今日介紹嘅四仔作品，就係以酒吧同巨乳為主題，必定能滿足男士們嘅慾望。

尋歡解悶

男人落酒吧為溝女？其實女人又何嘗唔係咁呢？講緊嘅係Spizoo作品《Bar Sluts》劇情，由Mark White執導，搵嚟Jessa Rhodes、Silvia Saige、Sarah Jessie等脫星演出，故事講呢班女人嚟到城中最著名嘅型男酒吧，有人嘅目的係為咗解悶，有人只想尋歡，有人係想搵個氹得到自己開心嘅男人。當中Jessa Rhodes嘅演技最精彩，情慾演出更係超正。

3P消愁

有人落吧係因為開心，有人卻係因為寂寞，由Pure Taboo製作嘅《Wants What She Can't Have》，便以酒吧同寂寞的心為主題，搵嚟Jill Kassidy及Eliza Eves兩位樣靚身材正嘅脫星演出，講佢哋因為失戀搞到傷心又寂寞，於是去酒吧借酒消愁，期間遇上一個男人，喺酒精催情下，佢哋決定豁出去，展開一場激烈3P大戰。