夜蒲酒吧　巨乳走Bra

睇世界盃點至係最High?梗係成班球迷老友落酒吧一齊睇啦,如果仲有成班巨乳索女陪你飲酒,真係唔知睇邊隊波好喇!而今日介紹嘅四仔作品,就係以酒吧同巨乳為主題,必定能滿足男士們嘅慾望。

尋歡解悶

男人落酒吧為溝女?其實女人又何嘗唔係咁呢?講緊嘅係Spizoo作品《Bar Sluts》劇情,由Mark White執導,搵嚟Jessa Rhodes、Silvia Saige、Sarah Jessie等脫星演出,故事講呢班女人嚟到城中最著名嘅型男酒吧,有人嘅目的係為咗解悶,有人只想尋歡,有人係想搵個氹得到自己開心嘅男人。當中Jessa Rhodes嘅演技最精彩,情慾演出更係超正。

3P消愁

有人落吧係因為開心,有人卻係因為寂寞,由Pure Taboo製作嘅《Wants What She Can't Have》,便以酒吧同寂寞的心為主題,搵嚟Jill Kassidy及Eliza Eves兩位樣靚身材正嘅脫星演出,講佢哋因為失戀搞到傷心又寂寞,於是去酒吧借酒消愁,期間遇上一個男人,喺酒精催情下,佢哋決定豁出去,展開一場激烈3P大戰。