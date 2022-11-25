炎明熹恨搞美食演唱會　鍾柔美遇郭富城唔敢集郵

聲夢人氣王炎明熹（Gigi)與鍾柔美、詹天文和一眾《聲夢2》畢業生黃洛妍和趙小婷等今晚（25日）亮相電視城舉行的《生生不息25周年演唱會》錄影節目，節目中炎明熹有個特別環節，將與身在內地的周筆暢隔空對唱，首次挑戰隔空獻唱感覺緊張，她分享綵排時，要望住3塊玻璃唱歌，因為不想眼珠斜望露出太多眼白，故要遷就角度。她並做出豎起3隻手指代表3面鏡意思，十分搞笑。

問到姚焯菲（Chantel）開騷在即，Gigi表示有工作在身未能出席，她表示好恨去，覺得每次欣賞別人的演唱，都獲益良多，若有空的話，每個騷都想去見識。問到幾時輪到她開騷？她直言非常想，「想做一個美食演唱會，我喺台上食嘢，好似喺屋企同大家唱歌一樣，又可以遞咪畀粉絲唱。」不過後來想到開騷不能吃東西，故自覺是天方夜譚，希望待疫情轉好，或者搞個粉絲聚會試試。提到台慶夜，陳嘉佳惡搞周筆暢演出台慶版《聲生不息》，Gigi稱沒有告知周筆暢。另外，提到有指台慶落幕連環爆疫，多位藝人不幸中招，Gigi稱身體還好，自認是一個堅強的人，Gigi爆金句：「check咗無事放心，不過天氣轉涼，小心身體，我有啲聲沙，真係唔關事，大家記住着背心瞓覺。」

汪明荃（阿姐）台慶抽到壓軸大獎價值28萬8千元的電動車，今晚她出席在電視城舉行的《生生不息25周年演唱會》時，表示已簽收新車，相信新車好快到手。今晚一身皇者「登基」晚裝亮相，準備獻唱《萬水千山總是情》和《今宵多珍重》，笑稱服飾乃私伙：「款式有啲巴閉，兩個袖斤両十足。」，阿姐今晚十分忙碌，完成演唱會後，即要趕往伊館為另一個慈善演唱會獻唱。提到台慶後不少藝人相繼染疫，她表示並不知情，稱：「小心啲囉，都無法，自己無收到通知，我每日都有做檢測，今朝都有做，無事。」

聲夢學員鍾柔美（Yumi）與詹天文、潘靜文和文凱婷會一同合唱《跳舞街》和《You're My Superstar》，合唱中還有第5位成員，原來是一位AI歌手。現場與阿姐合照，她稱上次能與阿姐合唱感到很滿足，期望再有機會合作就更開心，透露也想跟其他跳唱前輩合作，Yumi參加聲夢比賽時，曾獻唱郭富城的《狂野之城》，可想與城城合作？笑言：「梗係想！」，她稱有現場看城城綵排台慶，大讚氣氛好正，也忍唔住在旁邊跟着跳，但不敢打擾，故沒有集郵，她說：「合照機會只得一次，都好想同佢有張合照和傾兩句。」台慶後有不少藝人染疫，她有看過有關報道，希望大家能盡快康復及保重身體，自言也會擔心，故不用埋位時都會盡量佩戴口罩。