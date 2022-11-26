【是日通勝】

農曆十一月初三

壬寅年 辛亥月 癸未日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：交易、動土、安床

忌：作灶、詞訟、乘船

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：9、10、28、37

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢不佳只是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

金牛座：事業運差勁，只有腳踏實地才可走出困境。

雙子座：財運上升，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

巨蟹座：保持好心情，別人願意親近，運勢會更加好。

獅子座：健康運平平，生活忙得一頭煙，需要抖一抖。

處女座：順風順水，但不要炫耀幸福，以免招人妒忌。

天秤座：財運稍遜，自私自利易惹禍，有可能犯官非。

天蠍座：滿招損！即使獲好運氣加持，也不可太得戚。

人馬座：幸運指數排第一，事業運最強，可大展拳腳。

山羊座：愛情運比較弱勢，愛一個人也不能失去理性。

水瓶座：運勢平穩，有時間要多幫助別人，關心家人。

雙魚座：職場上要安守本分，不熟悉的範疇不要涉獵。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 財運強

（跌）牛 是非多

鼠：人緣運受衝擊，謹言慎行，凡事勿強求。

牛：是日沖煞，易惹事生非，不要亂發脾氣。

虎：與金錢無緣，投資宜審慎，防因小失大。

兔：貴人助力強，嘗到人間溫暖，心情極佳。

龍：多勞多得，肯付出努力就會有理想回報。

蛇：容易激動，好好控制情緒，避免得罪人。

馬：趁周末跟朋友吃喝聊天，可盡興而歸。

羊：嫉妒心理較強烈，宜培養豁達的人生觀。

猴：獲財神眷顧，之前的付出終迎來收成期。

雞：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

狗：情緒低落，頭腦不清醒，易有偏激行為。

豬：充滿驚喜的一天，工作表現有望獲表揚。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

白羊座2023年整體運程

踏入新的一年，白羊座會明顯感受到積極的行動力，更幸運的是有吉星加持，1至5月有着好運氣，彷彿身邊任何發生的事，都是值得你發掘的機遇，鼓勵趁機將個人成長、感情關係或事業重新定位，朝向想要走的方向出發。

不要停留在過去，要把握上半年所出現的機會，今年白羊座會有兩個新月，都是播下新種子的好日子，而且4月的日食，可為3月中旬出生的朋友帶來明顯的新機會。年中過後是專心賺錢的日子，對於沒有固定收入的你，可能會因工作量增加而收入變多。但留意5月中會發生一些人事改變，可能是工作環境中有權力的人，又或者是朋友跟你之間的錢銀轇轕，改變你以往一些價值觀。

在感情方面，心情好，個人態度頗為正面，容易吸引開心的事情來到身邊，但投放太多時間在工作及個人事務之下，容易忽略感情生活，已有固定關係的你要留意。單身的白羊座，1月、6月、11月這幾個月要主動去識新朋友，自己姻緣要自己努力去爭取。

留意如果因工作壓力增加而感到疲憊時，要學習把這些情緒或壓力釋放，不然過多的精力無處發洩時，會影響精神健康。建議可學習放鬆的呼吸訓練外，亦可嘗試與內心多對話，了解自己當下的需求，讓吉星的加持提升至另一層次。