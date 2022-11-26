黃嘉雯愛犬患「分離焦慮症」　相處日久愈來愈有母女相

前港姐黃嘉雯領養兩年的松鼠狗Doxy今年4歲，活潑可愛，原來初領養時相當驚青怕人，她花了一段時間才成功融化愛犬。相處日久，她笑言與愛犬愈來愈似樣，同樣粗眉大眼，甚有母女相。

黃嘉雯（Carmaney）很喜歡狗狗，但覺得責任重大，養寵物前報讀了半年寵物美容師課程多接觸，再經過心思熟慮才決定養狗，松鼠狗Doxy自此成為家中一分子。Doxy現時相當活潑，經常黐住主人，與初相見時是兩回事，Carmaney說：「第一次見佢，佢唔係咁鍾意我、好驚青，見到我就匿埋、狂吠，返到屋企初期只係坐喺門口角落唔肯入屋，都用咗兩、三星期先融化到佢。之後帶佢出得街多，開始冇咁驚人、驚狗，性格都改變咗，變得好活潑。」

最初照顧Doxy，最令她頭痛的是愛犬有分離焦慮症，每當她離開屋企，牠就開始狂吠，直至她回家，她說：「慢慢畀佢知道我係會返嚟，由分開5分鐘慢慢加到半個鐘、一個鐘，到依家佢唔驚。」她笑言愛犬的黐身習慣一直沒有改變，會去到邊跟到邊，相當癡纏。

唔急為愛犬搵伴

物似主人形，與Doxy相處日久，Carmaney覺得與愛犬愈來愈有母女相：「狗仔好少有眉毛，佢條眉好似我，又眼大大，好多人都話我哋母女好似樣。」問到會否為Doxy找個伴？她說：「自己一個人住有啲困難，將來有家庭再考量，但都一定會領養，唔會買，領養除咗可以救到佢哋，亦知道基本性格。」有狗萬事足的她表示看着Doxy很治愈：「狗狗好忠誠，唔會出賣你，亦只係愛你一個，佢嘅世界只有你，世上唔會搵到一個人淨係諗住你。」