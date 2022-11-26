娛圈單打︱不許人間見白頭　英雄都要抖一抖

不許人間見白頭，除了美人，還有英雄。漫威超級英雄「雷神」的扮演者、39歲澳洲男星基斯漢斯禾夫，宣傳自己參演的紀錄片《挑戰極限》時，自揭父母各自遺傳給他APOE4基因，未來有更高風險患上失智症，而他的外祖父亦患有此病。認為是時候花多點時間陪伴家人，決定暫別荷里活，小休一回。

失智症在長者身上愈來愈普遍，此病會導致患者出現行為、情緒、認知紊亂，至今無藥可醫。安東尼鶴健士主演的《爸爸可否不要老》，去年為他贏得奧斯卡影帝殊榮，電影正是講述一位患上失智症的長者，現實與幻覺傻傻分不清，令人悲哀。「雷神」現在仍然年輕，當然不可能立即有事，但有了這樣的心理準備，不再將搵錢放在第一位，與太太、3個子女共度更多溫馨時光，即使將來忘記了一切，也是無憾。

這位澳洲型男2011年首次執起「雷神之錘」，扮演正義又帶點搞笑的「雷神」，一身肌肉秀色可餐，令他蜚聲國際，此後演了此角逾10年，名成利就。但「雷神」實在太經典，就算主演其他電影，竟無一套能令人留下印象。今番暫別銀幕，沉澱之後再回來，或許能為觀眾帶來新鮮感。

說起英雄白頭，更令人不勝唏噓的，還數《虎膽龍威》男星布斯韋利士。今年3月，他透過家人公布患上失語症，正式告別荷里活。其實，今年他有11套電影在手，檔期更排到明年，突然罹病，令人震驚。有誰想到，這位在電影裏有勇有謀的火爆硬漢、一代美國英雄人物，竟會以如此方式黯然退場？