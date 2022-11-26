劉佩玥台慶劇打孖上　磨劍10年等視后開齋

劉佩玥最近在兩套台慶劇的演出令人眼前一亮，外間睇好她有機會在頒獎禮開齋。經過10年磨劍，誠言演技、心態上已準備好做女主角，會繼續步伐，無論配角、女三也會出力做好，靜待時機。

入行接近10年的劉佩玥今年台慶劇打孖上，正出街的《超能使者》由平淡人妻演到背夫出軌，變化極大，相當有發揮，前作《美麗戰場》的「李靜兒」更是近年的代表作，外間看好她有機會挑戰台慶頒獎禮獎項。

對於獎項她並不覺得是個認證，反而觀眾口碑讓她更有滿足感：「當然有獎會好開心，但唔會因為要爭獎項，呢套劇就做好啲，冇獎就Hea做，自己拍劇個心態唔係為咗攞獎，所以冇專登去諗獎項。」

她在《跳躍生命線》嘗過「女一」滋味，會視女主角為前進目標，她說：「我想做一個大家心目中有實力嘅演員，一路好努力實踐，當然自己控制唔到，可以控制到只有努力，每一套劇集，無論配角、女二、女三，《美》叫做女主角，《超》叫做配角，但我都出盡力，我覺得啲人會見到。」

經過10年磨練，她覺得無論演技、心態上已經做好當女主角的準備，對於外間的評論、批評亦從善如流，包括語速太急亦改善不少，她說：「自己係真係誠心地想做得好，會誠心地接受人哋嘅意見，最緊要心態Ready個人就Ready。」