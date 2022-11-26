東方日報C1：吳亦凡強姦罪成　判監13年驅逐出境

色字頭上一把刀，這把刀把前韓團EXO成員吳亦凡砍得粉身碎骨！昨日北京市朝陽區法院宣判，吳亦凡強姦罪及聚眾淫亂罪罪成，被判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境。要在獄中度過13個寒暑的他昨日還有另一「驚喜」，就是被北京市稅務局揭發逃稅，向他追繳稅款及罰款合共6億元人民幣（6.56億港元）！

現年32歲的吳亦凡，去年6月起被內地網紅都美竹大爆遭灌酒後發生關係，更指他透過「酒局選妃」挑選未成年少女進行性行為，隨後有多位自稱受害者的女生在網上舉證，當時吳亦凡揚言若有做過：「我會自己進監獄！」一語成讖，同年7月底，他因涉嫌強姦罪被北京公安依法刑事拘留，隨後更被批准逮捕，一直在北京拘留所並被嘲「吳籤」的他，昨日終迎來判決。

昨日北京市朝陽區人民法院一審公開宣判對被告人吳亦凡，以強姦罪被判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。案情指吳亦凡於2020年11至12月，在其住所先後趁3名女性醉酒後「不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係」，又指2018年7月1日，吳亦凡在其住所夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。法院認為他的行為構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法開罰。

加拿大大使館派員旁聽

由於吳亦凡是加拿大籍，加拿大駐華大使館官員亦有出庭旁聽。而正如內地律師之前所說，法律面前人人平等，因吳亦凡社會關注度高，加上要回應受害人及大眾關注，即使他是加拿大籍：「但肯定要適用中國法律，要在中國服刑。」刑滿後被驅逐出境。

多間內地官媒亦狠批吳亦凡，指頂流明星變階下囚引發大眾深思：「明明遵紀守法是做人的最低底線，卻不知道從甚麼時候開始，竟然成為對『流量』們的高標準高要求」、「在中國沒有人可以僭越法律，頂流明星也不行，休想仗着外國國籍在中國橫行不法。」

身家豐厚入福布斯

升呢「監獄巨星」的吳亦凡，未來13個寒暑將以饅頭及鹹菜清淡度日，荷包一樣要縮水！昨日緊接上場的是北京市稅務局第二稽查局，宣布對吳亦凡追繳稅款加收滯納金並處罰款，合共6億元人民幣（約6.56億港元），當中包含在虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃稅部分，處4倍罰款即3.45億元人民幣（約3.76億港元），隱匿個人收入偷逃稅部分，處5倍罰款即0.42億元人民幣（約4,578萬港元）。據內地消息指，當局根據線索及稅收大數據分析，依法對吳亦凡2019至2020年間涉逃稅問題展開稅務調查，發現他採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、透過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式，偷逃稅款0.95億元人民幣（約1.04億港元），其他少繳稅款0.84億元人民幣（約9,157萬港元）。

等到45歲才出獄的吳亦凡，屆時已是事業全毀的大叔，但生活未必落泊潦倒，爛船不止有幾斤釘！被指未夠30歲就賺了「20、30個億」的他，憑韓團EXO成員之名，2014年轉戰內地掘金，2017年以年收入約1.6億港元進駐福布斯中國名人榜第10位，有指他在內地發展不足7年，廣告代言、綜藝節目及電影帶來的總收入至少16億港元。

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