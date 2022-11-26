同屆港姐鬥戲　葉蒨文犧牲自己抬高劉穎鏇

藝人葉蒨文（Sophie）在無綫熱播劇《超能使者》中晒出索爆比堅尼，同劇的劉穎鏇除晒比堅尼外，仲有出浴大露背，由於她們同是2016年參選港姐，劉穎鏇奪亞軍兼最上鏡小姐，葉蒨文則入選30強。她們身材不相伯仲，難免被相提並論。面對擁最強Body、戲中飾演「Open」的劉穎鏇，Sophie稱：「我同Open無得錬，佢係最強Body。」Sophie其實非首次性感演出，在《果欄中江湖大嫂》穿泳衣浸7個鐘泳池水，拍《使徒行者3》雖着一件頭，仍掩不住性感。

她覺得今次在《超》劇中因戲份較多才令觀眾留意到她，她說：「拍《超能使者》時瘦過依家，角色係一個鬱鬱不得志嘅女演員，所以刻意減肥，瘦啲感覺似。」她說拍攝期間胃痛不適，但難得有機會，想演好角色，而死忍，她自評演出略為緊張，愈想演好愈不能夠以平常心面對：「記得嗰時好緊張，自己困咗喺自己世界裏，其實應該要留意埋對手，我覺得自己未打開到個心。」問她下次會再挑戰性感底線？Sophie稱以前是個非黑即白的人，隨着人愈長大，覺得有好多可能性：「唔會譁眾取寵賣性感，但如果有套藝術電影，自己係唔介意為藝術犧牲。」她覺得劇中的角色「小冰」並非壞人，只是諗歪了少許：「我知道有啲網民睇完話好憎我，我個角色嘅功能都出咗嚟，係輔助陳山聰同劉穎鏇一齊，我睇劇本都覺得，一定要有小冰出現，才令大家欣賞Open。」