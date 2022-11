周末出動打卡！「影」出夢幻聖誕前奏

還有一個月就到聖誕節,街上的節日氣氛明顯比早兩年濃厚,各種聖誕裝置及活動更有不少已開始。在七彩的燈光與閃爍燈飾映照下,加添了夢幻元素,大家去感受一下浪漫氣氛,打個靚卡啦!

【沉浸式梵高體驗展】

想感受藝術氛圍,觀賞大師級作品?唔去西九仲可以去九龍灣。MegaBox聯乘RMN及Traveling Muzeum打造「Joy to the World of Van Gogh」梵高沉浸式體驗展聖誕大型裝置,以光影藝術完美呈現梵高部分著名畫作,塑造出包括「光影星夜聖誕之旅」、「向日葵油畫風聖誕樹」、「夢幻花影鏡廊」、「《星空下的咖啡座》 AR 濾鏡」及「冬日梵高自畫像」等5大打卡位,影相之餘大家還可製作「《星夜》電子聖誕卡」。

另有「Traveling Muzeum Van Gogh Collection禮品店」、聖誕老人見面會,以及不同的消費獎賞活動,如憑指定即日消費可換領禮品、參與Art Jamming 工作坊等,裝置至2023 年1月1日止。

【光影夢幻國度】

日本流行光影裝置,仲未Book到機票?近近哋香港仔都有這種體驗。

香港仔中心以光影為主題,搖身一變成光影夢幻國度「Christmas Fantasy」,設置4大聖誕夢幻打卡景點,包括聖誕玫瑰花燈海、五彩光影聖誕樹、聖誕閃炫許願樹及極光雪花夢幻冰屋,另預備了聖誕「Bling」雪公主巡遊及免費互動遊戲「聖誕光影球」,同場亦設有精彩聖誕閃爍禮遇及冬日心動消費賞,包括憑指定消費可免費換領極IG-able的閃爍禮品或指定商戶餐飲券,活動至2023年1月2日止。