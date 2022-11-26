召喚鏡粉！偶像同款又來襲！

Mirror成員非常有時尚觸覺，AK（江𤒹生）最近發布了個人品牌與小王子聯乘服飾，插畫風格喚起大家的童年回憶。早前Jer（柳應廷）亦發布了個人主理的服飾品牌，風格簡潔大方，上架短短幾天已經有部分產品售罄。而最近姜濤與Anson Lo在社交平台亦發布了一系列型格Chok樣照片，原來是同Calvin Klein再次合作拍攝廣告，Anson Lo穿上牛仔褲系列大曬腹肌，睇到一眾神徒心心眼！

小王子童趣聯乘

KYUBI x Le Petit Prince小王子聯乘系列日前發布了多款T恤單品，當中一款不但極具KYUBI特色，更融入了小王子圖案和專屬品牌的「玖」字元素。另一款黑色T恤則加入了狐狸元素，以小王子與狐狸的圖案提示大家要珍惜友情。新系列將由11月28日晚上9時起，在品牌官網接受預購，大家記得Mark實日期喇！

簡約黑白設計

早前Jer趁生日發布了Jungle Lofi服飾品牌，更一口氣推出8件單品，包括3款T恤、帆布袋、漁夫帽等。系列單品以簡潔的黑白配色為主調，配以特別設計的品牌Logo，任何風格人士都能夠輕鬆駕馭。不過講到最大驚喜，必定是服裝背面的山川風景圖案，簡潔得來又食正近期山系熱潮，難怪一上架就售罄，不過大家仍可持續觀望官網的補貨通知。

復古直筒牛仔褲

至於姜濤和Anson Lo則演繹了Calvin Klein非常經典的90年代復古風直筒牛仔褲，剪裁與布料適合大部分人士穿着。大家可參考姜濤搭配衞衣及拿着籃球，化身街頭潮人或運動健將；又或像Anson Lo般搭配同色調牛仔外套凸顯個性（不過照片中教主露出8舊腹肌的慵懶時尚甫士，大家學得來嗎？）