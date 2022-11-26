錄音曝光︱張穎穎疑似大肚急求救　汪小菲突認愛

台灣女星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲近日就生活費一事展開罵戰，估唔到汪小菲私事愈揭愈多，繼尋日（25日）其女友張穎穎忽然坐正，直認晚晚瞓佢身旁外，今日（26日）更流出疑似二人對話錄音，當中女方就提到自己懷孕，男方就提到食避孕藥問題，惟暫時兩位當事人仍未有證實真偽。

網上正流傳疑似汪小菲同張穎穎嘅錄音對話，電話內容令人震驚，因為女方提及「避孕藥剛過」，疑似汪小菲就多次爆粗表示：「我不是射裏邊了？那有了就生唄，怎麼了？」疑似張穎穎即回應：「不可能生，生屁生，我剛打（墮胎）了一個。」男方就繼續話：「我告訴你寶寶，最好的方法，就是吃避孕藥…對你沒有任何傷害…」同時亦有流出疑似汪小菲告白「我說你告訴穎穎，我X媽愛她」、「我想你想你」等，不過有網友聽完就質疑「這哪是汪小菲聲音啊，假的吧」、「會國罵北京腔的人多了，但是這個聲音真不像汪小菲」，加上二人未有就事件發言，未知是否錄音當事人。

不過同時就有網友發現汪小菲喺張穎穎發文認係枕邊人後，先係公開留言：「謝謝你陪伴著我，謝謝你陪我生活。」之後佢仲喺私人社交圈發文認愛：「愛就愛了，後果我能承擔！我汪小菲，對朋友對任何人，都問心無愧。愛你們。」可見二人愈愛愈高調。

另外，網友就提到日前汪小菲發文大鬧大S同具俊曄疑似婚內出軌，更狠心寫下「原來你們2018年就搞一起了」，網友翻查時間線時就發現，大S 2018年佗住第3胎但不幸小產，後來更抱病陪汪小菲上內地實境節目，怒斥汪小菲冇本心。