Chuu長期被拖糧　事務所宣布將其逐出組合惹公憤

最近接連有事務所被爆不公平對待旗下藝人，先是有男團OMEGA X遭女老闆施暴及辱罵，而男星李昇基就被爆出道18年來被事務所欺騙，一直沒有收過音源收益，而女團本月少女的人氣成員Chuu去年與事務所鬧不和，她控訴事務所一直沒有向她支付演出節目的酬勞，但事務所就堅決否認，而今年下半年的組合活動一直不見Chuu的蹤影，故傳出她被事務所排擠，昨日（25日）事務所就突然發聲明宣布將Chuu逐出組合。

事務所在聲明中稱他們收到舉報，指Chuu向工作人員耍大牌及作出侮辱發言，故決定將她從組合中除名，為了向受到傷害的工作人員表示歉意和安慰，他們會全力協助對方接受治療及讓他回歸正常的生活。聲明公開後，不少粉絲在官方網站發文鬧爆事務所：「邊個會信呀，笑死人咩」、「出埋糧先好趕人走」、「太搞笑了吧，到底係邊個需要安慰啊？」

Chuu主持的網上綜藝節目《Chuu Can Do It》的作家昨日發文為Chuu抱不平：「竟然說耍大牌，真的太搞笑了，Chuu是即使自己很辛苦，還會擔心工作人員收不到錢的孩子，你們沒有好好照顧她的事，我們全部都知道，即使你們這樣做，智雨（Chuu）也會成功的，她對所有人都很好。」本月少女成員汝真亦在官方社交平台留言說：「我的頭和心都很痛，實在太生氣了。」有粉絲留言表示擔心她被事務所責罵，汝真便回覆說：「現在最心痛的應該是Chuu姊姊，請大家多多支持她和愛她」、「為甚麼會被罵？我有說錯嗎？」