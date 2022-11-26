限定美酒體驗　清酒氣酒威士忌輪住嚟

來到秋冬，但近日氣溫略為升高，偶然還覺得在盛夏，這個時候，坊間有多以美酒作主題的活動和醇酒配對，適時來杯清酒或香檳，清涼又清爽，喜愛烈酒的人士可以選擇威士忌，除了淨飲，部分還配有美食，愛酒之人記得留意舉行日期。

清酒配廣東海鮮

日本清酒可配搭不同的美食，原來與廣東菜系入面的海鮮佳餚尤為絕配，由日本食品海外促進中心（JFOODO）舉辦、全港最大型清酒盛事之一的第四屆「SEAFOOD LOVES SAKE.」，由即日起至12月20日期間舉行，今年請來香港最高級的著名食府米芝蓮三星「富臨飯店‧阿一鮑魚」、香港四季酒店米芝蓮三星中菜廳「龍景軒」、香港萬麗海景酒店廣府菜酒家「滿福樓」為活動打頭陣，還有50間中菜餐廳食府參加，百花齊放設計出過百款適合日本清酒的海鮮菜式，活動為期約一個月。各大餐廳食府大廚紛紛以「清酒 × 廣東海鮮」為題，設計出巧妙精彩的菜單，如富臨飯店行政總廚黃隆滔師傅就以香煎北海道帶子配鱘龍魚子配真澄白妙米吟釀、瑤柱洋葱焗蟹蓋來配天吹裏大吟釀愛山等。龍景軒提供有機黑蒜爆大千蝦球配玉乃光 熟成古酒、甜豉醬焗鱸魚柳配南部美人 特別純米等，滿福樓就有龍湯蛋白老虎斑球配白雪 超特選 純米大吟釀勝利馬、香爆雙耳鮮鮑魚配西山小鼓 約米大吟釀 生酒等，其他中菜食府也有不同的配搭，想嘗鮮的話就要留意了。

清爽香氣酒酒

在下午帶點炎熱的時候，適時來杯香檳或氣酒酒，清爽消暑。由現時至2023年1月15日，銅鑼灣就有「逸品館 × Champagne Festival」期間限定氣酒酒體驗館，當中有過百款氣酒酒，當中包括法國香檳、意大利Prosecco、南非Cap Classique、日本氣酒和烈酒Highball等，而且館內會有多款1.5L或3L的大瓶裝香檳，每個周末，體驗館會請來本地葡萄酒專家舉行周末品酒工作坊，除和大家分享品酒知識，還會分享3至4款佳釀。另外，12月17日會於鰂魚涌舉辦Champagne Festival 2022，於11月30日前在體驗館內消費指定金額，可用半價購買Champagne Festival 2022早鳥標準門票乙張。

威士忌與烈酒

醇厚富層次的威士忌，近幾年深受港人歡迎，烈酒供應商Whiskies & More將於11月26日至27日在尖沙咀Tiffany’s New York Bar舉行6周年慶祝試飲活動，到時有超過80款特色威士忌和烈酒試飲，來自蘇格蘭、日本等地的出品外，當中不乏高年份的佳釀，部分更是非賣品，只限現場試飲。若然是新手入門，可選擇入門、探索和冒險的「試飲旅程」，每個旅程有5款指定威士忌，讓客人品味不同風味的佳釀。