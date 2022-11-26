吳亦凡演藝事業一鑊熟　新劇3億投資化烏有

前韓團EXO成員、內地人氣小鮮肉吳亦凡強姦罪及聚眾淫亂罪罪成，被判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境，加上佢被北京市稅務局揭發逃稅，向佢追繳稅款及罰款合共6億元人民幣（6.56億港元），藝人生涯徹底玩完！去年自佢涉罪被拘留消息一出後，佢同內地小花楊紫合作嘅古裝劇《青簪行》被拖累致播映無期，雖然曾網傳此劇「翻生」有望，男神林更新已經接手並進組補拍《青簪行》，但依家吳亦凡被判入獄，佢曾參與嘅綜藝節目、戲劇作品全下架，就連換咗人嘅《青簪行》更徹底被消失。

該劇改編側側輕寒原著小說《簪中錄》，係吳亦凡首部古裝作品，2019年11月喺橫店影視城開拍，3個月後面臨疫情停工，好唔容易到2020年3月復工，拍攝5個月後煞科，不過因吳亦凡誘姦未成年、吸毒等罪行，令新片上檔遙遙無期。該戲係騰訊視頻大戲，集數為60集，外傳投資3億人民幣（約3.27億港幣），戲拍攝完完但唔播得，製作單位想盡辦法補飛，一度傳出會用AI換臉，亦有傳搵人救火補拍，但都被否認，依家隨住吳亦凡罪行確定，內地對於劣迹藝人管控嚴格，除非刪走晒男主角戲份，完全唔露面先有可能播出，因此新片已被業界形容「該劇徹底涼了」。