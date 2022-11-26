騙女實錄全公開！受害人都美竹踢爆吳亦凡酒店選妃過程

前韓團EXO成員、內地人氣小鮮肉吳亦凡，去年被網紅都美竹連環踢爆酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等，同年8月份在北京因涉嫌強姦罪正式被逮捕。昨日（25日）事北京市朝陽區人民法院一審公開宣判，對被告人吳亦凡判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境。身為告發人的都美竹亦第一時間發文：「終於等到了！」

一審判決結果出爐後，都美竹即在社交平台開直播，透露了被吳亦凡騙的過程細節，原來有人是透過微博號去尋找心儀的女生。都美竹表示：「他有一個微博號，然後天天刷微博，因為我一直在北京學藝術嘛，他可能就是刷到我了，他就跟他那個女經紀人說，去把她弄來啊怎麼怎麼樣，然後那個女經紀人呢就會跟我聯繫，他用這種同樣的方式，聯繫了好多女孩子。」

當聯繫上了心儀對象後便互相加微信好友，都美竹續表示：「加了微信之後就問你，你是那年那月生的呀？你身高體重多少呀？你有沒有談戀愛呀？然後就問這種問題，一開始我沒覺得不對勁，我以為這種情況應該是簽公司要了解的，常規操作吧。但後來真的細思極恐，就感覺他問這些可能都是為了後面做準備的，真的很恐怖。」

由於吳亦凡透過女經紀人去作出聯繫，令都美竹沒有起戒心並最終赴約，她表示：「因為當時是一個女生跟我講，就他的那個經紀人跟我講，我們兩個單獨見面，她說的單獨就是我和她兩個女生見面，根本就不會考慮到會有任何危險性嘛，所以我才去了。去了之後發現是一個騙局，大家一定要防範意識。」

對於吳亦凡終被定罪，都美竹開心表示：「今天我好開心，終於能出來講話了，之前是不能說任何跟這個有關係的。」而她亦有在微博發長文表示正義雖然遲但最終見到了，同時感謝中國法制幫助她：「我很感謝中國的法制，不會放過任何一個罪犯，即使他是大明星。」