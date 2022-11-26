BMW i7閃亮登場

配備發光一體式鬼面罩及一對由BMW與SWAROVSKI共同研發的水晶鑲篏LED頭燈的BMW全新純電豪華旗艦房車i7早前抵港亮相。

寶馬(BMW)旗下的全新純電豪華旗艦房車i7 日前抵港亮相。車長近約5.4米的全新 i7，不僅配備發光一體式鬼面罩，更配上了一對由BMW與SWAROVSKI共同研發的水晶鑲篏LED頭燈，配合動感迎賓光影地氈，每當車主靠近或車輛解鎖時齊齊發光迎接車主和乘客，華麗之極。並首度為i7提供「BMW individual Two-Tone」車色選配，包括BMW Individual的獨有顏色Frozen Pure Grey metallic及Frozen Deep Grey metallic在內，雙色配搭選擇有10種之多。

至於車廂，配備了BMW iDrive 8.0系統、Shy Tech隱形創新科技設計的全新BMW interaction Bar，配上中控台Crafted Clarity水晶切割玻璃組件裝飾、面積比以往大40% 的Sky Lounge全景式天幕天窗及Bowers & Wilkins環迴立體聲音響系統等。車主還可為後排加配31.3吋8K畫質BMW Theatre Screen懸浮式影院觸控螢幕，將後排變成流動私人影院。值得一提，BMW iDrive 8.0 內的「My Mode主題模式」，除了提供「個人Personal」、「運動Sport」、「節能 Efficient」3種行車模式，還新增「紓緩Relax」、「悅動Expressive」、「影院Theatre」3種主題模式，藉由驅動系統、底盤、到儀錶板、環境照明、BMW Iconic Sound Electric聲效及座椅包覆度的不同設定，帶來不同的乘駕體驗。

輸港i7將提供i7 xDrive60及 i7 xDrive60 M Sport Edition選擇，早前抵港展出的是配置M Sport套件的後者。兩者均搭載由兩組不含稀土金屬的電動馬達(一前一後)及101.7kWh高壓電池組成的全新第5代BMW eDrive系統，並配備電子四驅系統，最大馬力544hp及峰值扭力745Nm，完成0-100km/h加速4.7秒，續航力625km(WLTP)。