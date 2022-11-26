王敏奕做運動操Fit　對黃宗澤展開追求

藝人王敏奕今午（26日）現身鑽石山，宣傳主演新劇《法證先鋒V》，談到劇情預告下周她將向拍檔黃宗澤展開追求攻勢，她說：「收到劇本覺得呢個角色幾得意，黃宗澤就好啦，係人都享受畀人追求嘅，我仲要追佢好耐。（試過咁樣追男仔？）真係冇，我通常好講Feel，同埋我好OK單戀，我鍾意一個人，唔覺得係佢嘅責任，唔一定要話畀對方知，默默付出嘅一類！（咁你老公以前點追你？）冇特別，識咗之後好啱傾，覺得喺埋一齊好開心，好自然，朋友間認識，啱嘴形。（梗有個主動㗎。）我梗係話佢啦。」

由於明天要開始為新劇《虛擬情人》開工，她刻意操弗自己，已略見成績：「冇特別磅過瘦咗幾多，女仔成日記住呢啲太大壓力，我覺得最緊要望落去Fit同健康。飲食我都唔係戒得好清，因太鍾意食嘢同整嘢食，惟有做多啲運動，晚餐食少啲，同埋拍檔朱敏瀚太Fit喇。（佢又要除衫？）唔除有啲嘥，大家都好期待睇，佢應該要，因為講佢係個AI製造人，初頭應該冇衫着，後來我有安排衫畀佢着。（你咪有機會睇好多？任睇任摸？）唔知，劇本唔會刻意寫呢啲，重點唔係咁，今次係現實喜劇，好輕鬆幽默搞笑，但同時亦係認真愛情片，現場走位再算啦。（咁忙咪冇時間陪老公？）放工咪二人世界囉，之前去咗歐洲，有時間相處喇，我想做吓嘢。」