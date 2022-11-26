鄭伊健「幪面超人」上身　跳高踢腿乜都齊

男星鄭伊健昨晚（25日）在紅館舉行第7場演唱會，大批圈中好友包括劉偉強導演與太太、黎諾懿、林海峰、蔡卓妍、NowhereBoys主音Van與太太、、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）等捧場。當伊健一口氣唱《友情歲月》、《極速》和《全城效應》等快歌時，劉偉強、阿SaAK、Lokman、Alton和Tiger，與全場觀眾一起「動起來」跳舞，而阿Sa更是十分落力，不斷揮動燈牌及尖叫，劉偉強更即拍下他們興𡚒跳舞的片段。

每晚Encore環節伊健都會帶來驚喜，昨晚他唱完《自動勝利Let’s Fight》和《遇怪魔我識得變大個》之後，他說：「今日個騷完咗，你哋可以走，亦可以留低睇我表演。咁我表演咩？其實我唔係人類，我係會變身。」然後他「幪面超人」上身，一邊唸出日語口訣，還唱日語版《幪面超人》主題曲，跳高踢腿乜都齊，非常爆笑，他說：「你哋唔好以為我做騷做到傻咗，因為我有個前輩級嘅日本朋友，山長水遠嚟我演唱會，我又唔識其他日文歌，淨係識呢首，希望有人為我翻譯畀佢聽。」

伊健之後唱《內傷》一曲，他說：「有位朋友每次嚟睇我演唱會都指定要我唱呢首歌，希望你鍾意。」他所指的就是阿Sa，而阿Sa更網晒攬着伊健並作狀錫錫的合照：「終於見『麵』，十三你好叻呀！點解你可以咁有型？多謝你帶咗一個咁美好嘅晚上畀我同我個同學仔，青春回憶返晒嚟。#大佬好嘢 #我唔會話畀人聽我細個嘅時候覺得自己係細細粒。」