就是青春︱曾樂彤幫參賽者拉票：冇諗過自己咁肉緊！

HOY TV選秀節目《就是青春》的14強參賽者今日（26日）在商場進行拉票，身為後援團的歌手曾樂彤也有到場支持，提到她在節目中經常喊，她笑言：「我參加節目前冇諗過自己咁多愁善感同咁肉緊，但自己參與其中，陪住佢哋一齊訓練，大家感情好好，所以會好感動。好多參賽者仲返緊學，佢哋放學就去排舞，有時排到凌晨兩點，見到佢哋好辛苦。」由她帶領的參賽者有4位順利進身14強，她稱位位都是心水之選。問到收視差強人意會否感失望？她坦言收視控制不到：「始終呢個係一個比較新嘅台，但最重要有得揀，對觀眾係好現象，所以我都抱有樂觀心態。」

而入圍14強的參賽者當中，曾琸庭（Alice）與張鈊貽（Valc）表演跳唱《沒理由》，兩人以露腰裝上陣邊唱邊跳，非常吸睛，吸引大批男粉絲，而劉睿曦（Felicity）則獻唱《Tomorrow》。Felicity表示對自己有信心，她指之後的比賽歌曲對她很重要，是有關她參賽這幾個月的心路歷程，問到會否向親友拉票？她說：「都會叫朋友、家人投票，我相信其他人睇到我嘅表演，如果覺得好，自然會投票。其實拉票唔係最重要，最緊要係我享受比賽過程。」問到身為學生的她能否兼顧學業與比賽時？她笑言之前有擔心過分身乏術，但發現自己做得到，學校成績不跌反升，作為年紀最細的參賽者，她認為是優點亦是缺點：「我嘅舞台經驗同人生閱歷冇其他參賽者咁豐富，但因為我年紀細，反而會多人留意我。」

至於Alice與Valc表示兩人是好朋友，不會視對表演為2人對戰，反而覺得是兩人的合作舞台，目標是一齊進級，問到爭獎信心？Valc說：「我對自己嘅演出有信心，但唔係太有信心攞冠軍，因為要靠觀眾投票，所以有好多未知之數，希望可以入到5強。」Alice較擅長跳樓，她自言一直對唱歌沒有信心，經過多月的訓練，覺得自己的舞台演出有所提升，以晉級5強為目標。