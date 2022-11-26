本日日本：《百變小櫻》動畫版25周年　潮物好吸引

喜愛少女漫畫的讀者，應該對80年代出道的漫畫家組合CLAMP不會陌生吧！多年來她們的名作可謂多不勝數，其中以魔法少女為題材的《百變小櫻》更係不少女生的童年回憶。近期日本不少潮牌便趁《百》動畫版迎接25周年，推出融入作品概念的手袋、銀包、頭飾、服飾等聯乘產品，美輪美奐的設計令粉絲購買欲盡情釋放！

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融入服裝設計 可愛滿瀉

時尚品牌Samantha Thavasa旗下副線品牌將於11月28日起有一系列《百變小櫻》限定手袋、銀包及飾物接受預訂。其中的SAMANTHAVEGA聯名系列以「小櫻牌篇」的小櫻服裝為設計主題，備有手提袋、斜孭袋及銀包。Samantha Thavasa Petit Choice的聯名系列則以「庫洛牌篇」及「小櫻牌篇」中出現的服裝為設計靈感炮製手袋、長銀包及短銀包。而SAMANTHA SILVA的聯名系列有以櫻花、星形水鑽及翅膀組成的「小櫻頸鏈」等飾物。全部產品均有精美盒子，增添收藏價值。

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戰鬥服主題 華麗頭飾

《百變小櫻》令女生着迷的其中一個因素，是主角小櫻每套服裝都美得不可思議。日本時裝品牌mayla classic繼之前推出《百》的耳環及鞋子後，最近又推出以小櫻四款戰鬥服為設計概念的蝴蝶形頭飾。分別有以紅色心心為裝飾的Rocket Beat款，呈現白色羽毛形狀營造高貴感的Clear款，以蓮花流蘇裝飾、帶點中國味道的Candy Lotus款，及紅白條子帶出少女感的Eternal Girly款，全採用髮夾式設計方便使用，即日起至12月6日可於官網預訂，各售￥6,490（約HK$363）。

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期間限定店 勁多精品

為紀念動畫播出25周年，即日起至1月22日分別於有樂町、難波及博多的丸井百貨開設快閃店「百變小櫻Limited Shop in 0101」。店內售賣的商品均採用專為這次活動而全新繪畫的插圖，例如有貼紙、亞克力鑰匙扣、錫製徽章和亞克力立架，不可錯過的還有以封印魔杖、星之魔杖、夢之魔杖為靈感的髮簪及各種吊飾等，保證粉絲盡興！就算未能親身光顧，部分快閃店商品亦可於12月12日前在Marui No Anime ONLINE SHOP購買。