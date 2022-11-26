袁偉豪壓力大甩頭髮　蔡思貝唔介意被嗌「發電機」

藝人袁偉豪與蔡思貝今午（26日）出席主演無綫劇《法證先鋒V》宣傳時姍姍來遲，他們解釋因為留守公司拍網上宣傳素材，時間安排有偏差所致，並連聲抱歉。

談到日前開Live自爆非常緊張髮線，袁偉豪說：「真嘅，近呢兩、三年我不斷有周期性脫髮問題，可能因為天氣同唔夠瞓，呢個階段真係擔心嘅，因為唔知嚴重性去邊，有睇皮膚科觀察情況，反而如果有肚腩好小事，但始終我係靠個樣搵食。（唔拍古裝黐頭套？）以前有拍過，但依家年紀唔同，生理狀態不及年輕時。（同壓力有關？）梗係有啦，無形壓力非常之多，每日洗頭都好多頭髮跌落嚟，一定過百條，維持咗成個月。上一年我有段時間將頭髮鏟到好短，有一刻好心灰，唔知發生咩事。」

再問到是否壓力影響情緒，他說：「情緒同生活壓力都會有，始終過去兩、三年市道比較差啲，工作不及以前，負面評論又多，同埋拍《鐵探》時激烈減磅，身體調節可能失調，我都想內分泌控制得好啲，所以少咗飲酒、多啲休息，心情好壞就好睇日常。（你之前話傳媒『錯重』。」

他解釋說：「嗰次做新歌宣傳，內文我亦有親口講過，希望大家明我用咗咁多時間心機，去創造屬於自己嘅歌曲，但原來Focus唔喺作品上，令我突然間有啲反應。我唔需要為自己嘅反應掩飾，亦唔係我控制範圍內，但最終發酵地宣傳唔係我心諗原意嗰樣嘢，呢啲反應亦唔係一朝一夕形成，係長期累積。（覺唔覺得自己情緒化？）情緒化我諗每一個人都會有，只係用咩方法搵出口，的而且確有啲難度，係一個重要嘅課題。我唔能夠話完全唔關自己事，但一隻手掌拍唔響，趁大家有機會見面，都想同保持良好嘅關係同溝通。」

對於記者指他可能「一竹竿打一船人」，他續說：「咁要睇大家嘅睇法，你哋叫我唔好對號入座嘅同事，係唔係你哋都唔應該對號入座呢？大家互相一面鏡，一個小小嘅誤會，可能愈發愈大，我着重大家一溝通多啲。（《愛‧回家》擺你上台。）咪好囉，處境劇搵到題材，都歡迎嘅，好小事，都過咗去嘞，無傷大雅。」

而蔡思貝於《法》劇宣傳開Live，同樣被重提「發電機」花名，她直言全不介意。當被問到經歷過負面新聞，有否竅門教袁偉豪應對，她說：「佢係前輩，唔使我教啦，同埋佢有做開運動，有用嘅。」