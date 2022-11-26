Jer＠MIRROR日本拍落水戲浸到甩皮：有啲頭暈身㷫！

男團MIRROR成員柳應廷（Jer）與小克及王雙駿，在過去3年一起製作10首歌，第10首歌《坐看雲起時》，就是Jer三部曲的最後一部分，更特意到日本京都拍攝MV。歌名是來自唐代詩人王維的《終南別業》的一句「行到水窮處，坐看雲起時」，Jer說：「今年嘅三部曲係根據日本庭園的裝置藝術枯山水去寫呢個古仔：男主角經歷感情創傷，由第一部曲《離別的規矩》再到第二部曲《自毀的程序》，到今次《坐看雲起時》，某程度上男主角係走入死胡同，最尾放唔低情緒。《坐看雲起時》其實係上天想同男主角講嘅嘢『面對乜嘢都好，其實世界咁大，人生咁長，唔好再轉牛角尖。即使對方離世，都會喺上天祝福佢。』不過有好多嘢都係選擇，故事中男主角最尾都係選擇跳返入去深淵。」

選擇去京都拍攝MV，是因歌詞提及日本的枯山水：「枯山水嘅曲線同直線分別代表男同女，枯山水嘅線條相遇同碰撞，我覺得係好得意好似男女關係。」由於不諳水性，Jer拍MV時最辛苦，一定是落水部分，除了在鴨川的一條河澗拍落水鏡頭，泡溪水時似浸冰水浴外，又要拍浸浴缸畫面，Jer說：「唔熟水性，浸喺水就好辛苦，浸完兩幕之後有脫水感覺，更有少少頭暈身㷫，好彩休息一日都冇事，但睇完畫面覺得好值得。」

三年來完成十首歌打造的三部曲，Jer說：「依家好想將呢十首歌出一隻碟，變咗一幅好完整嘅藝術品，同公司已經商量中，好快達成呢個願望。」由於入行前他是夾Band，所以很想明年試Band Sound，為樂迷帶來新鮮感。