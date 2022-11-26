陸永上山尋找 UFO 蹤影　先後兩次見到疑似不明飛行物體

由鄭子誠同陸永主持的J2台節目《邊度都有外星人》，昨晚（25 日）播出最後一集。主題是「尋找外星人」，由嘉賓「外星文明研究者」Tecki帶隊，到大欖郊野公園尋找 UFO 蹤影。

節目中陸永、鄭子誠同Tecki在黃昏時段去到大欖郊野公園，準備上山睇 UFO。出發前Tecki講最佳觀望時間，是日出前同日落後的2小時，地點要揀沒有光害的地方，例如山頂或者水壩附近會較適合。經過約 30 分鐘路程，一行人去到山頂 Tecki 稱為「基地」的地方。該處較平坦，又沒有樹木阻礙視線。不過拍攝當晚雲層較厚，能見度只有 30%左右，此時 Tecki 提議各人可以集中意念，有機會召喚到 UFO 出現。經過一段時間，聽到陸永突然問︰「嗰粒係咪呀？」Tecki用電筒照上天空，見到一紅點閃走，興奮地話︰「係呀。」周遭的工作人員都同時見到，都表現得非常雀躍。此時紅點在上空作「之」字型跳躍然後消失，再隔一段時間。又有工作人員發現光點，猛叫︰「郁呀郁呀！閃下閃下。」各人終於成功，先後兩次見到疑似不明飛行物體。

鄭子誠接受訪問時話當晚自己未能睇到，他說︰「但同行嘅工作人員、陸永同佢個女都睇到，大家見到一個紅色光點走嚟走去。」子誠解釋可能因為年長，眼力不及年輕人，而且被攝錄機燈光射了一晚，雙眼未能及時作出調整。他話從沒有排除 UFO 存在的可能︰「見到上節目嘅嘉賓，本身都係深信不疑，而且好肯定講自己嘅經歷。如果憑空掐做捏造古仔，講出嚟唔會咁肯定。」