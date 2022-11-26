周勵淇首次素顏出鏡分享化妝護膚　無懼高清鏡頭

英皇周勵淇（Niki）、吳浩康（Deep）、周家怡、李靖筠（Gladys）及艾妮（Elly）等為配合廣大的廣告客戶，落力經營自己的網上平台，全方位拓展網絡影音平台市場。Niki近月開始經營其扮靚頻道，分享化妝、護膚、髮型等心得，無懼高清鏡頭，更首次素顏出鏡，不少網民留言大讚她皮膚靚兼零毛孔，同時乘機請教護膚心得。

而曾任職護士於疫情期間自資置5位數器材拍片的Elly，除了以自身經驗分享健康小資訊、扮靚貼士等，亦會拍攝短片，如翻唱大熱歌曲，又或者最近天氣乾燥，立即推介乾燥皮膚恩物，該短片更為她帶來10多萬的收看次數。

新手爸爸Deep除了拍攝近年迷上的山地單車、介紹配件等，亦分享了他跟太太郭思琳及囝囝的第一次露營初體驗，又預告逢星期日都會推出新片，同時會有不同類型節目製作中。至於家怡及Gladys的《恨駕女團》節目亦深受車友歡迎，介紹車款同時，亦開車帶大家到香港靚山靚景，留言中更有不少網民「自動獻身」，願意借出自己的座駕給二人駕駛，大讚二人駕駛技術一流，當中家怡「手車」及對車的認識程度，深受網民喜愛。