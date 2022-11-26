阿Mo發燒情況受控　創傷4個月後第一次沖涼

在MIRROR演唱會受重傷仍留院的舞者李啟言（阿Mo）牧師父親李盛林，26號發出第18封代禱信，分享囝囝創傷後的3個的「第1次」，進展令人鼓舞。Mo爸感恩囝囝受傷後至今，終於可沖涼：「能否想像躺在床上足足4個月不能沖涼的滋味，是多麼渴望呢！最終能一嘗這爽快的一刻，感謝神。」其次是:「第一次肺部被全吹起來，雖是靠物理治療的呼吸儀器，但激動和喜悅剎那間一併湧現呢！」第3個則是「在治療以外坐在復康的輪椅上長一點時間，並且可以遠望窗外，真是喜悅興奮。」且暫時發燒的情況都受到控制。

Mo父又寫囝囝啟言心願是有堅固的心去面對任何復康挑戰，和醫護為他預備有幫助的復康方案。至於阿Mo的最新近況，他指轉到新的治療病房後，適應無論在床上或是復康輪椅，望每次移動睡姿或坐姿都能調整暢順舒適。至於另一階段復康治療，就是盼能強化肺部機能和肌肉：「每天物理治療針對肺部、肌肉關節及頸椎脊椎。」亦有配合中醫治療，調理及強化身體，盼能配合整個復康的需要，神經恢復進展雖然慢，但會繼續學習忍耐。同時又提及開始日夜間的護理員跟進照顧，盼彼此適應、了解、磨合得好。

Mo爸又分享其感觸事，就是日前陪親人到主題樂題，看到一個熟悉的打卡點，憶起兒子和友人曾在該處拍過照，就有心酸酸的感觸。又收到看完數篇代禱信後的 550 多字的回應，對方因感受到阿Mo的辛苦，送上祝福之餘，就算離開了教會5年亦再相信神，一想到阿Mo就會去面對，而不是逃避。

代禱信如下：

創傷後三個的「第一次」

李盛林牧師 // 啟言（MO）代禱信 18 （20221127）

【感恩】

1. 「創傷後第一次沖涼」

你能否想像躺在床上足足四個月不能沖涼的滋味，是多麼渴望呢！最終能一嘗這爽快的一刻，感謝神。

2. 「創傷後第一次肺部被吹起」

這四個月第一次肺部被全吹起來，雖是靠物理治療的呼吸儀器，但激動和喜悅剎那間一併湧現呢！

3. 「第一次可以遠望窗外」

同樣是四個月第一次，在治療以外坐在復康的輪椅上長一點時間，並且可以遠望窗外，真是喜悅興奮。

4.暫時發燒的情況都受到控制。

【代禱】請繼續為我們代禱

「我未成形的體質，你的眼早已看見了。你所定的日子，我尚未度一日，你都寫在你的冊上了。」（詩篇 139:16）

（一）「啟言心願」：「深願上帝每天堅固我的心去面對任何復康的挑戰；也願衪和醫護為我預備有幫助的復康方案。」

（二）「啟言最新近況」

1. 「轉到新的治療病房的適應」

無論是在床上或是復康輪椅，希望每次移動的睡姿和坐姿都能調整暢順舒適。

2.「另一階段復康治療」

a) 每天物理治療針對肺部、肌肉關節及頸椎脊椎。盼能強化肺部機能和肌肉。

b) 中醫治療也同時逐步進行，調理及強化身體，盼能配合整個復康的需要。

c) 以開始日夜間的護理員跟進照顧，盼彼此適應、了解、磨合得好。

3. 「神經的復生」

繼續為這些活動和感覺神經的治愈禱告，雖然緩慢，但也繼續學習忍耐。

（三）MO 爸媽

1.「一點感觸」

前幾天陪著親人有機會到廸士尼，看到一個熟悉的打咭點，想到啟言和朋友曾在這裏拍過照，突然心酸酸的有點感觸。

2. 「重新加坡傳來的回應」

收到一篇看完數篇代禱信後的 550 多字的回應。「被阿Mo的辛苦祝福了，離開了教會 5 年…結果我再相信神…每當遇到困難的事，一想到阿 MO，就會去面對（而不是逃避）… 我現在每天的第一個禱告都是為阿MO，李牧師，李牧師太，So Ching，Molala（MO的粉絲）們和所有愛阿 MO的人」。幾位家人看着都不期然流出感動的淚水呢！

3. 「MO 爸的等候體驗」— 與哀哭的人同哭

近這兩個星期，社會上都有不同的意外發生，都令到他們的家人傷痛和擔心，更有痛心欲絕。想到聖經說「與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭」（羅馬書12:15），願我們都有一顆同理心。