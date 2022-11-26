索女搜查官　被玩弄冇陰功

做人千祈唔好不自量力，幾叻都好，唔好當自己係超級英雄可以一敵百。好似日本AV界嘅女搜查官咁，雖然佢哋好打得，之但係隻身潛入奸邪嘅大本營，最後搞到自己失手被擒，更加被壞人群起圍攻，真係陰功！

女王變奴隸

喺DAS！出品嘅《潛入搜査官 拒絕墮落快感的高貴女》中，水川堇為咗追查案件，去到一間SM俱樂部做臥底，以SM女王身份招呼成日嚟幫襯嘅犯罪集團成員，有一日，終於畀佢從成員口中套到消息，繼而勇字當頭殺入犯罪集團，可惜對方人多勢眾，阿妹一個人加一支槍完全唔夠打，結果被人捉咗嚟做春藥試驗，搞到佢慾火高漲，不斷哀求班壞人滿足佢。

飢渴無比

由AVS Collector's推出嘅《狂氣拷問處刑》入面，鈴木里美自細立志做一個全力打擊罪案嘅女搜查官，長大之後亦如願以償，佢一直表現勇猛，經常隻身闖入壞人嘅巢穴，但係上得山多終遇虎，今次佢去到販賣禁藥嘅壞人基地時，就被人捉住，對方仲拎出大量震動玩具招呼佢，震到佢泉水直流兼驚呼狂叫，而喺壞人嘅調教之下，阿妹變得飢渴無比，主動同對方激烈交歡。

慘遭出賣

同樣由AVS Collector's製作嘅《強制絶頂絶叫拷問調教》，講述AIKA係一位相當能幹嘅女搜查官，最近正追查一宗連環人口失蹤案，終於畀佢發現案件同一個叫做澤木嘅男子有關，佢通報畀班同僚之後，就隻身殺到澤木嘅屋企，點知同僚當中有二五仔，所以澤木早已經安排一班手下並設下圈套，將阿妹生擒，慘被出賣嘅AIKA更加被澤木等人綁住嚟圍攻，下場認真陰功！