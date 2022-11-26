郭秀雲送別契媽　嘉玲兒子黃栢文憶往事哽咽

長居泰國的粵語片女星嘉玲於本周一（21日）在睡夢中離世，享年87歲，按其生前所願，喪禮在位於泰國帕魁市的一間廟宇舉行，今日（26日）進行火化儀式，一代紅顏，告別凡塵。無綫《東張西望》派出主持游莨維實地採訪，原來按當地習俗，喪禮一般需舉行7天，但因疫情關係，嘉玲的喪禮要縮短至三天。現場所見，嘉玲的子女黃栢文、Gavin、Joijoi及外孫一早到場打點，跪在嘉玲的遺照前哀悼的黃栢文，見會場外多張嘉玲的劇照被雨淋濕，即親自以紙巾抹乾。

在火化儀式前，嘉玲一眾親友及契女郭秀雲輪流致詞，憶起和母親的相處點滴，黃栢文不禁哽咽：「以前我哋遇到困難時，你（嘉玲）總會講：『唔使驚，阿媽喺大廳。』但從今以後我唔可以再聽到呢句說話，不過你放心，我哋已經盡得你嘅所傳，會勇敢面對人生。我想同媽媽講，喺呢一世短暫嘅人生，有幸同你結為母子，如果有來世嘅話，我毫不猶豫，期望同你再做一次母子。」他續說嘉玲的遺照猶如名畫《蒙娜麗莎的微笑》般，在任何角度位置看，畫中人總像看着自己溫柔的微笑：「佢嘅美麗永遠喺我哋心中。」

嘉玲眾子女參與僧人主持的誦經儀式時，未見嘉玲的丈夫姚武麟出現，嘉玲的幼女Joijoi接受訪問，稱父親在火化儀式才現身，她指母親的遺照是一幅油畫，是父親親自挑選外，更說父母相知相交60年，即使旅遊或去派對，永遠結伴同行，從不分離，面對至愛離逝，父親依然十分傷心，寢食難安。

直至下午的火化儀式，終於見到一身黑色西裝的姚武麟出現，由於年事已高，不良於行，需被攙扶或要坐輪椅代步。當火化儀式開始，本在廟內的他，即着人扶他起身，坐在門外的輪椅上，一臉哀傷的遙望愛妻化作輕煙。