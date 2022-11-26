Moii水乳交融　魚樂無窮

錦鯉唔單止外形優雅，佢哋活潑又親人嘅個性，令餵錦鯉亦變成一種樂趣。唔知係咪錦鯉太可愛，就連嚟自泰國嘅超人氣女Coser Moii亦忍唔住同佢嚟個魚水之歡呢？

浴缸互動

試過餵過錦鯉嘅人，都曾見識過佢哋唔驚人嘅特質，無論係咪餵食時間，只要走埋錦鯉池旁邊，成群錦鯉就會蜂擁而至，嗰種感覺真係勁正，尤其對喜愛錦鯉嘅女仔嚟講，更係勁興奮又開心。不過大家又有冇諗過，喺浴缸中同錦鯉嬉戲呢？Moii早前一輯浴缸戲魚寫真，便帶畀大家與別不同嘅視覺體驗喇！

見到呢位巨乳女郎，喺浴缸中同可愛嘅分曾分錦鯉互動，感覺又真係幾特別。當然，可唔可以咁樣同錦鯉喺池水中互動，真係要問吓專家嘅意見，只係呢張寫真確係令人印象深刻。可能有人話錦鯉雖然吸引，但都唔夠相中人嗰對巨乳咁吸睛。明嘅，因為Moii嘅身材又夠晒養眼，否則又點可能憑住迷人樣貌，及前凸後趷嘅火辣身材，而成為人氣網紅及Coser呢！

紅到去日本

本身係一位模特兒嘅Moii，幾年前開始對Cosplay產生興趣，只係講到佢全身投入Cosplay活動中，卻要從佢開始經營網絡社交帳號講起。當年佢喺泰國嘅一個動漫活動中，以日本動漫人物造型登場，不但成為全場焦點，更憑住性感及還原度高嘅造型，令佢喺日本爆紅，多次獲日本ACG活動嘅主辦商邀請演出，吸納大量日本粉絲，亦因為咁，佢有段日子搬咗去日本居住。

其後返回泰國發展嘅佢，仍然不時到日本演出。如果有睇佢喺社交平台發放嘅Cosplay寫真嘅話，會發現佢近年嘅Cosplay造型愈嚟愈性感，而且主題亦愈嚟愈多，唔知當中嘅原因，係咪同佢經營嘅OnlyFans會員帳號，當中嘅超火辣寫真有關呢？

Profile

出生地：泰國

身高：160cm

三圍：34G-23-35

雖然Moii嘅性感度愈嚟愈高，而佢嘅OnlyFans帳號更係搞得有聲有色，但佢其實一直並未忘記本業，即係Coser嘅身份，每當佢喺社交平台分享誘人寫真相時，總係會見證到佢為Cosplay真係花咗唔少心思。