伍樂怡分身打理家族生意　演藝路難行：見步行步

經過放假叉電後，伍樂怡減去了15磅，重現女神風采，加上在台慶劇《超能使者》演出甚受注目，正當外間看好她更上層樓，她卻面對演藝事業與家族生意的分岔口，向左走還是向右走，只好「見步行步」。

前港姐伍樂怡（Kelly）兩年前拍攝的處女劇《超能使者》飾演懵盛盛的「阿七」，經常撞板，可是傻人有傻福，經常孭着「𠝹胸袋」的她養眼吸睛，深受網民追捧，因而人氣急升。第一套演出的劇集，Kelly自然印象深刻，最感激是伯樂監製文偉鴻的指點，她說：「最大挑戰係監製要求好高，細節位問題佢一睇就睇到，好似佢提點我傻更更唔夠energy。對手好似唐詩詠、陳山聰都好肯教我，對之後拍劇好大幫助。」

旅遊步行減15磅

早前Kelly銷聲匿迹了半年，原來是放了個長假去歐洲旅行，之後返回加拿大處理家事，她說：「好耐冇去旅行，出到去世界原來係咁，冇人戴口罩，大家正常生活。」有段時間Kelly一度心廣體胖，但旅行後反而重拾女神身形，原來是無心插柳：「去旅行點對點盡量唔搭車，每日最少行一萬步，不知不覺就瘦咗15磅。」

正當狀態漸入佳境，有力在演藝事業再衝刺，可是Kelly卻要面對事業上的分岔口，家族經營內衣生意的她說：「呢3年疫情有好多轉變，要孭番啲負責，有半隻腳要幫屋企打理生意，拍劇、工作都要同公司夾。」問到若最終要放棄演藝事業可感可惜？與無綫還有合約的她說：「見步行步，入行5年，時間過得好快，幕前學咗好多嘢，但都要幫多啲屋企手。」