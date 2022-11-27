【是日通勝】

農曆十一月初四

壬寅年 辛亥月 甲申日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍、沐浴

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、24、30、48

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運好到極，把握賺錢機會有望豬籠入水。

金牛座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

雙子座：毋須額外付出已達成工作目標，要懂感恩。

巨蟹座：親情很重要，趁周日陪家人共享天倫之樂。

獅子座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

處女座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天秤座：財運不錯，但感情生活出問題，必須正視。

天蠍座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

人馬座：健康運欠佳，飲食要節制，不宜大魚大肉。

山羊座：運勢強，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

水瓶座：錢財乃身外物，不要讓自己變得自私自利。

雙魚座：趁周日接觸一下大自然，對身心健康有益。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 意外多

鼠：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

牛：桃花極旺，有暗戀對象者可趁機表白。

虎：是日沖煞，意外頻生，讓你疲於奔命。

兔：付出無收穫，心情低落，信心受打擊。

龍：精力充沛，遇上棘手問題也能順利解決。

蛇：活力十足，親和力強，與人融洽相處。

馬：運勢不穩，謀事易出錯，小心處理文書。

羊：有伴侶者要自律，以免被爛桃花所傷。

猴：心情暢快，趁周日與家人朋友去郊遊吧！

雞：得到朋友或長輩的幫助，內心感到溫暖。

狗：耐性不足脾氣差，與人合作要多予包容。

豬：壓力大，不妨藉閱讀聽音樂來放鬆自己。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

為甚麼有些媳婦與公婆相處融洽

自古以來，婆媳關係都很難融洽相處，雖說談戀愛及結婚是兩個人的事，但婆媳關係處理得不好，可直接導致一段美好感情出現裂痕，最終分道揚鑣。值得一提，有些媳婦和家婆相處得十分融洽，猶如親母女，相信大家都很好奇能與家婆融洽相處的人有哪些面相特徵。

1.額頭低平

從面相角度來說，性格較溫和，不會因為一件事而出現太過偏激的行為，情緒控制方面做得到位，這類人和家婆相處時，能夠尊重家婆的意見，時刻把握着一個準則，即使家婆的想法不合情理，她們也不會計較甚麼，不當面辯駁對與錯。

2.眉毛柔順

眉毛柔順而不雜亂的女人，一般脾氣非常好，溫柔乖巧，做事有交帶，尊老愛幼。在家能與家人和睦相處，婚後不僅跟另一半甜蜜如初，還能孝順公婆，深得公婆喜歡。

3.下巴圓滑

下巴代表晚年的財運積蓄，若是長了一個圓潤豐滿的下巴，其性情善良溫順。而下巴圓潤的女人性格穩重，重視道德品格，婚後對丈夫事業非常有利，還能體諒公婆，興旺家庭。