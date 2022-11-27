24舞者萬言血淚書惹質疑！MIRROR零表態　鏡粉出頭掀罵戰

參與MIRROR演唱會的24位舞者前晚發表「萬言血淚書」，詳述在表演期間遇到的問題，並希望同為受害者的MIRROR不要再承受輿論壓力，即引發「鏡粉」及網民群起怒罵，直斥舞者早前插MIRROR是「黑心天團」又寸爆Anson Lo爆喊博宣傳，現在卻「龍門任你擺」，為爭取訴求而轉口風，罵戰徹夜不停，至今MIRROR零表態！

MIRROR今年7月在紅館舉行第4場演唱會時發生墮屏意外，導致兩名舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯受傷，留醫中的阿Mo至今未能自主活動。休團多月的MIRROR飽受心理創傷，雖在本月開始陸續投入工作，也多次表態對涉事舞者關心，並促請有關當局調查交代，直至本月11日政府跨部門小組發表意外報告，警方同日拘捕涉嫌欺詐及容許物件由高處墮下的5名男女，但舞者和MIRROR之間依然掀起連場是非！

只得兩日綵排

早前隊長Lokman被問演唱會時有否表演者因舞台有危險而拒絕上台？他說：「以我所知冇，全部人好專心表演。」Edan更稱只是機關配合問題，但因有個別報道把提問錯誤寫成「表演者有否表達過危險」，即引起涉事舞者不滿，紛紛發文怒插MIRROR是「黑心天團」，又指MIRROR「不嬲唔係同dancer同船」外，更有骨寸爆當日垂淚的Anson Lo：「哭了，但係星期日開騷，哭了但係出新歌。」

直至前晚，一班聲稱有份參演MIRROR演唱會的24位舞者發出「舞者的公開信」，借萬言血淚書表達對調查報告的震驚和失望，詳述在演唱會中遇到的困難，希望社會關注行業生態，免再有悲劇發生。信中列出多個涉事舞者所遇的問題，包括只有兩天綵排時間：「每一首表演曲目僅有十五分鐘時間讓表演者踏上台板進行排練」、從未試過全體整裝綵排、「大部分機關、燈光及煙花效果我們都是在首場演出才初次看見」、對煙火規模及噴發位置等資訊「於上台表演前均無清晰認知」。

公開信指涉事舞者意外後要持續尋求心理輔導，甚至有部分人要暫別舞台，並強調「我們相信同為受害者的MIRROR成員亦是同樣，作為當時和我們一起站在同一個舞台上表演的藝人，他們在身心靈上和我們承擔着同樣的風險」，稱跟MIRROR合作不止一次，雙方已建立信任和深厚感情，不要再讓MIRROR承受輿論壓力外，又說不便回應合作的舞蹈公司Studiodanz的關係，但「基於精神、情緒狀況以及個人考量下，就一些事故的生活補助與主辦方MakerVille和大國文化達成協議」。

截至昨晚10時，發公開信的社交平台帳戶只見舞者與網民關注，MIRROR全員則未有就公開信作出任何表態。Anson Lo在網上繼續宣傳新歌，Edan狂晒為新片《過時．過節》貼文造勢，日前他和Anson Lo更亮相無綫娛樂新聞台大談拍攝感受，大批網民讚無綫大方：「改寫歷史性的一刻」。而扭傷腳的姜濤昨日撐拐杖覆診，網晒跟自己的人形紙牌合照，留言：「這麼巧，你也來看醫生嗎？」

Anson Lo換跳舞班底

雖然12子對公開信零表態，但無阻大批「鏡粉」及網民鬧爆舞者，指舞者曾罵MIRROR是「黑心天團」兼「向來非同一條船」，現在卻轉口風兼「搬龍門」抽水：「做乜口風轉得咁快？拜託你哋唔好再借MIRROR個名去爭取你哋啲訴求」、「令MIRROR受輿論壓力嘅人，唔係你哋咩？本身支持你哋，但你哋單單打打，人哋復出又鬧，出歌又鬧，喊又鬧，唔好再將鏡仔同你哋綑綁埋一齊，喺度情緒勒索！」由於Anson Lo早前舉行拉闊騷，是跟另一班舞者合作，故有網民稱：「係咪見MIRROR換晒班dancers唔抵得呀？」不過亦有「鏡粉」指舞者也是受害者，應冷靜處理及追究相關單位。