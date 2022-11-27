蕭正楠搞「HEA」騷　邀黃翠如上台開金口

藝人蕭正楠（Edwin）、區永權（Albert）及伍仲衡（Harry）明年初合作開騷，3人笑言要挑戰MIRROR跳唱，但就嫌騷肌無新意，搞笑指要一反傳統鬥增肥。今年適逢Edwin入行20年，他有意說服從未開過金口的太太黃翠如上台獻唱，包保有驚喜。

蕭正楠、區永權及伍仲衡組成限定男團「HEA」，並將於明年1月6日假灣仔伊館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，3人表示緣分令大家走在一起，並一拍即合開騷，Edwin自認最HEA，最貼合演唱會主題：「佢哋係一絲不苟，有佢哋兩個，我好舒服，有乜甩漏，佢哋都會搞靚件事。」除了以歌會友，問到他們會有甚麼表演環節？Harry說：「我哋會跳吓舞。（跳戰草蜢？）唔係，係挑戰MIRROR，哈哈！」Edwin則想過為開騷而學打鼓。至於會否騷肌，3人都有各種藉口推辭，Harry笑言：「我一舊撼六舊，個個演唱會都騷肌好悶啫！」Albert即提議不如一反傳統鬥肥：「我哋三個嘈肥自己，三個人好珠圓玉潤咁走出嚟。」

Edwin與Albert都是首次舉行音樂會，2人坦言心情激動，希望將來有機會再開Part 2，甚至跳出香港。Harry自言取了兩人的第一次很開心，並透露為今次組合而專登寫了首歌，而適逢今年是Edwin出道20周年，他同時寫了另一首新歌對送對方，誠意十足。

至於嘉賓方面，他們仍在考慮中，Harry大爆：「可能最後嘉賓係Edwin太太（黃翠如），呢個係Plan B。」Albert付和說：「如果係咁，真係好驚喜，我識咗黃翠如20年，從來冇聽過佢唱歌，就算同佢唱K，佢都冇唱。」Edwin笑言有教翠如唱歌，最後教到連自己都放棄唱歌，問到是否有可能邀太太上台？他坦言：「我有一絲諗過，但對佢係好大挑戰，我考慮中，希望佢做我嘉賓。」

服裝：jp：by j Peterman

場地：平治港島品牌中心