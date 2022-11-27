【心理測驗】在雨天尋找伴侶？OK喎！

近日陰雨連綿，不少人都窩在家中，聽着雨聲享受屬於自己的Me Times。不說可能不知，原來從雨天時所選擇的居家活動，可以看出適合你的戀人類型，日網ananweb一道相關的心理測驗，得到網友的熱烈畀Like，臨近年尾，或者可以為一個好開始尋找一個對的方向啊！

【問題】

試幻想，一個下雨的假日，你選擇不出門，以下哪一項活動是你會做的事呢？

A.聽着雨聲看書

B.拉筋或做簡單運動

C.與親友線上聊天

D.泡個澡放鬆身心

【結果分析】

A.理想對象：成熟且聰明

選擇在家中看書的你，適合與一個成熟且聰明的對象交往，同樣敏感細膩的你們，可以感知對方的情緒，理解對方脆弱的一面，並且擁有相近的價值觀與生活態度，相處起來會非常契合，不易有不必要的爭吵，是令人羨慕的成熟平穏關係。

B.理想對象：可靠有魅力

你適合一個可以領導你的人，有時你會莫名地擔心某些事情的發生，因此需要一個令你信任且安心、能治愈你的人存在。或者你們的性格截然不同，但只要彼此尊重對方的不足，好好溝通，就可以一起面向未來。

C.理想對象：有共同點的人

一個與你愛好、價值觀相同的人，會比較獲得你的歡心。與你有很多共同點的伴侶，會是你理想的另一半模樣，在你的心中，理想的愛情就是自然而然地被另一方的才華及魅力所吸引，彼此一同去做喜歡的事。

D.理想對象：帥氣有品味

身為「外貌協會」的成員，你會先被一個人的外表所吸引，追求一見鍾情的愛情。在你眼中，充滿個性的他是獨一無二的，你會非常直接地表達對對方的好感，亦希望對方也是如此，追求一段甜蜜而熱情的戀愛。