側田開騷自揭瘡疤　Swing扮不和再重組掀高潮

歌手側田一連兩場的《第一秒音樂會Part 2》昨晚（26日）於會展揭開序幕，吸引大批圈中好友包括吳若希、老公及大女、曾比特、方力申（小方）及林盛斌（Bob）等紛紛現身捧場。未開騷前小方引來不少粉絲排隊影合照，受歡迎程度似乎不下「主人翁」側田。

側田甫開場即以《Volar》及《爽》等快歌「熱身」，令全場尖叫。他向台下觀眾表示：「眼腫呀，開騷前一晚喺屋企諗今晚要講啲乜，就不停喊。入行後身邊人對自己嘅態度開始改變，人愈紅，身邊嘅朋友就越假⋯⋯」此時他忍不住落淚：「音樂帶我去咗好多地方，失去咗好多朋友，但又得到好多新朋友，所以又愛又恨！」之後他唱《美麗之最》，心情依然未能平伏，哽咽一度影響音準。

及後側田與鄧建明合唱，透露自己下個目標希望在泰國做Busking與Bar show。他又自揭瘡疤謂：「細個成日畀人欺凌，過去20年自己對好多嘢冇回應而『谷住』，連A1都上埋，擔心親人及家人將啲啲新聞當真，不過好多嘢唔使回應㗎，我對得住自己，如果唔係最終都只係個天收我，我真係無愧。以前搞過我嘅人都消失晒，但我依然做緊音樂，即係我贏！」他又謂過去一個月心情低落：「覺得好hurt，自己已經咁低調，但仍然被搞，但最緊要你哋（指歌迷）仲喺度，我返嚟（舞台）feel到愛，我嘅同事、朋友個個都嚟撐我。」

而剛旅行返港的嘉賓Eric Kwok（郭亮），與側田合唱《男人老狗》，緊接由昔日Swing拍檔Jerald接棒，再與側田兩人合唱《山歌》。此時側田提議Swing合體，想不到Jerald突然爆粗：「Shut the fxxk up！係我留戀，人哋已經move on，又做主持、又喺度做代言人、又Iron Man，幾時輪到我？」接着頭也不回衝落台，留下側田一面靦覥，全場死寂，此時音樂再次響起，原來一切只是做戲，Eric與Jerald突然又齊齊登場。相隔8年Swing「再現」，引得全場尖叫。

側田其後再唱《大象席地而坐》，情緒再次激動，眼紅紅拿紙巾抹鼻水。之後大銀幕播出側田與父母在影樓拍照的片段，片尾側田更躺在媽媽大腿上，相當溫馨。完場前側田演繹手本名曲《命硬》，突然邀請台下的Bob上台合唱，成功炒熱全場戲氣！