懶理張蘭否認官宣！張穎穎網晒與汪小菲親密合照示威

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲因離婚後的生活費用事宜展開罵戰，令汪小菲私事愈揭愈多，更突然高調認愛張穎穎，甚至流傳疑似女方向男方提到自己懷孕的錄音聲帶，不過對於汪小菲官宣戀情，其母親張蘭昨晚（26日）開直播時卻堅決否認，直斥：「都沒官哪來的宣」，又指：「現在就是一個小蟲子陪着他，我也把蟲子捏死嗎？」疑以蟲子暗指張穎穎。但紙包唔住火，呢邊廂張蘭唔認張穎穎身份，但那邊廂張穎穎就高調網晒與汪小菲合照，相中見張穎穎挨實汪小菲膊頭表現親密，張穎穎仲冧爆留言：「大朋友和小朋友」，汪小菲隨即回應：「謝謝小朋友」，公開傳情放閃，完全無視母親反對。

與此同時，張蘭開直播時亦對疑似汪小菲錄音聲帶流出一事，怒指洩漏個人隱私必須受到刑事制裁，仲表明「堅決不縱容這些惡劣的行徑」，而佢亦坐言起行，凌晨時分即現身派出所報案，她表示：「我們一定要學會拿起法律武器保護自己，讓那些傷害你的人，誹謗你的人，受到法律的制裁。而且我的性格屬於一追到底，為社會除害。」又指不論是黑粉（Haters）抑或冒充她的人，一切都會追究到底，挖出隱藏最深的人。

另外，大S現任老公具俊曄早前被指於2018年曾到台灣，更流出當時疑似與大S姐姐合照，引起網民揣測不斷，今日（27日）大S經理人否認相中人是大S姐姐，指該女生其實是追隨具俊曄多年的粉絲：「有照片為證。現在假消息都做到大姊跟粉絲身上了，請不要殃及無辜」。