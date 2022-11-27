與Serrini合作新歌大獲好評　王菀之謙虛唔敢認神曲

歌手王菀之（Ivana）與Serrini合體開騷之前，為新歌《誅神的黃昏》拍攝MV，MV甫上架，歌迷紛紛留言：「年度之曲！」、「2022年最勁神曲」、「推爆」、「無論曲詞編都非常令人震憾」及「樂壇欠了王菀之一個交代」 。Serrini搞笑表示一直想在泳池游水或花園跑步的MV，不過今次化身為樹精都好好玩。談到這首合作歌，她說 : 「Ivana好勁，咁大氣作品，我第一次聽已經同自己講，我一定寫唔出！聽Demo已經覺得好勁！」

Ivana則說：「MV超出我想像咁靚，裏面我哋演釋兩個精靈，可以話係演禮、樂之神，歌詞想寫人類所做嘅事，已推到自己去到一個崩壞局面。」講到被盛讚為神曲，Ivana謙稱話：「係歌名有個神字，所以過賞啦。不過知道好多人鍾意我都開心，其實寫呢首歌時，我係好似做編織一樣，個腦裏面交織住我哋兩個人歌聲而啟發寫出來。其實我寫完、編咗已經覺得好好，不過當然最後都係交畀馮翰銘（音樂人）再編，令首歌更完美。當然收到歌詞之後好震憾啦，我好珍惜今次合作，希望可以由呢首主題曲，喺12月演唱會裏面，帶樂迷去一個精彩旅程。」

導演Sheng Wong表示能與兩位藝術家合作很開心，他本身就是Ivana歌迷、Serrini的好朋友，一世人都沒想到可以一次過同兩位歌手合作，所以他設計了樹精給Serrini，又覺得「水」狀態很適合Ivana：「佢任何形狀都fit到入去」，所以又設計了這兩個形像給她們：「最遺憾係有一個好靚場景，拍好了之後，因為錄影的記憶卡出事，張卡已寄去歐洲維修，希望可以修復，修復到的話或者再推出個原版。」