【中東睇波】卡塔爾世界盃　5個犯禁陷阱

今屆世界盃足球賽，首次在中東地區舉行，但主辦國卡塔爾，卻是個保守的伊斯蘭國家，眾多在西方世界的平常小事，例如飲酒或擁抱，在卡塔爾卻可能變成犯法大事，各位去當地看球賽的球迷，為保安全最好預先了解：

（1）賽場飲酒多限制

在伊斯蘭教義中，酒精是禁忌，卡塔爾法律是禁止公共場合飲酒的。在世界盃期間，比賽場館都會全面禁酒，不過球迷可到場館外特定的球迷區，於賽前3小時及賽後1小時買酒，但其餘時間禁止。而酒商大力宣傳的官方飲品，亦為不含酒精的無酒精啤酒，今屆恐怕再難見到有球迷醉酒狂歡了。

（2）世界盃禁性令

在卡塔爾，無論是同性戀，還是婚外性行為，都屬犯法罪行，範圍包括遊客與球迷，違例者最高可被判監7年，一夜情代價甚巨。卡塔爾是個保守國家，不論性傾向，單是公開表達愛意已屬不當，大家都要小心言行。

（3）男女保持距離

按照卡塔爾生活規則，男性不可觸碰當地女性，打招呼也不能握手，若掉了東西，也不能拍女性肩膀提醒；即使是足球員，也不容許在場外接受女球迷的擁抱，男女亦要分開排隊，在餐廳中男性也應避免走近有當地女性就坐的桌子，總之男女永遠要保持距離。即使面對當地男性，也應避免直視對方，更不要翹腿相對。在公開場合用餐喝茶，也只可用右手，用左手會被視為無禮。

（4）不宜穿金戴銀

可能大家都知，伊斯蘭女性要戴面紗，要穿黑色長袍，而男性就穿着白色長襯衫；雖然卡塔爾沒規定旅客要這樣穿，但也會要求遊客衣着不能太緊，物料不可太透明，衣服也要覆蓋肩膀與膝蓋，亦禁止穿着短裙、短褲、短上衣和無袖襯衫，即使男性也不能穿背心或V領衫，鞋不可穿「人字拖」，更不應穿着有口號服飾，或穿戴過多金銀飾物，以免引來不必要麻煩。

（5）自拍小心中伏

旅行拍照或自拍，本是平常事，但在卡塔爾照相，卻千萬要小心別拍到「敏感」東西，包括官方建築物、工業或軍用設施，否則隨時會因間諜嫌疑而被捕。最後提醒你，若被發現帶豬肉乾入境也要受鞭刑，若去當地觀看球賽，記得要保持頭腦清醒，不要犯禁。