Polestar瑞典豪華電動車品牌　正式登陸香港

總部位於瑞典哥德堡的豪華電動汽車品牌Polestar，隨着早前品牌首個香港陳列室Polestar Space在灣仔開幕宣布正式登陸香港。

全新Polestar Space的設計有別於傳統的汽車陳列室，採用開方式設計，正中央設置了電子設計工作台，讓顧客更方便進出參觀之餘，更可透過輕觸屏幕配合應用程式，打造出個人化的設計，為市場引入嶄新的購車體驗。

Polestar目前生產了兩款高性能電動車。Polestar 1是一款由2019年至2021年期間限量生產的高性能混合動力GT轎跑，採用碳纖維車身，混合動力系統能產生609匹最大馬力及1000 Nm峰值扭力。Polestar 2則是品牌旗下首款高性能純電動揭背式量產車型，亦即正在陳列中展示的車型。現時具三種配置，分別為雙馬達長續航、單馬達長續航及單馬達標準續航。Polestar 2最大電池容量達78 kWh，而其電馬達可提供408 匹最大馬力和660 Nm峰值扭力。自本年四月亮相後至今短短六個月，已火速沽清全數2022年配額。此外，Polestar上月更在全球發表的旗下首款高性能純電動SUV－ Polestar 3，並計劃好在2023年發表高性能純電動Coupe SUV－Polestar 4及2024年推出高性能純電四門GT轎跑Polestar 5等。