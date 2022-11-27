都美竹被爆帶男模入廁所　吳亦凡刑滿驅逐出境後恐遭化學閹割

內地男星吳亦凡日前因強姦罪及聚眾淫亂罪罪成，被判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境。而受害人內地網紅因連環踢爆吳亦凡酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等醜聞，而被網民封她為受害女性發聲的女英雄！不過有個網友自稱是都美竹的前老闆，於網上直播中大爆都美竹的「黑材料」，表示：「都美竹也不是個甚麼好人，她的所作所為讓我感到相當噁心。」該網友指都美竹過去曾邀請男模飲酒，並在灌醉對方後帶去廁所，並指自己手上有付款紀錄、監視器畫面等證據，並對都美竹說：「你敢不敢對此回應。」令網友們大感驚訝！但是有網友就力撐都美竹：「不論她的為人如何，若有犯法之虞應當交由司法裁決，而非是在網上宣判她的不是。」

3個月1次「化學閹割」

另外，提到擁有加拿大籍的吳亦凡於內地服刑後會被驅逐出境，有網友透露吳亦凡如果被驅逐返加拿大，可能再被起訴，並指出加拿大的法律對於性罪犯是沒有追訴期的，如果13年後吳亦凡真的出獄去到加拿大，再有好似都美竹等的受害者想要繼續告他，都可以向警方報案，而加拿大對性侵犯的刑罰為「化學閹割」，有受刑人透露這種刑罰相當痛苦。

「化學閹割」並非真的除去生殖器官，而是在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性慾功效。有曾此刑罰的人透露這種針3個月打1次，而且打的時候好痛，作用就是抑壓性慾望，使身體不會有性衝動的反應，對於受刑者來說非常痛苦。而網友們知道加拿大的化學閹割刑罰後，直呼：「超適合吳亦凡呀！」