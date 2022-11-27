炎明熹叱咤七強止步：得到大家嘅支持好滿足

聲夢歌手炎明熹（Gigi）與鍾柔美（Yumi）今日出席大碟簽唱會，吸引眾多粉絲捧場，最近工作排得密麻麻的Gigi透露未知聖誕有何工作，要等公司安排，問到會否跟朋友開派對慶祝？她說：「應該會，但會喺一個安全情況下。」至於Yumi表示近期有不少工作，稍後有兩個音樂會，行程有點混亂，但聖誕節會預留時間跟朋友度過：「因為我嘅生日同聖誕節好接近，所以會約朋友一齊慶祝。」

提到Gigi在叱咤「我最喜愛的女歌手」中七強止步，問她會否感失望，她稱已經很開心：「得到大家嘅支持好滿足。（期唔期待頒獎禮有好成績？）做好自己先，如果未做好但又攞到好多獎，都覺得對唔住大家。」而Yumi今年有份爭新人獎，她自言完全沒有預計自己會有任何獎項或成績：「最重要係自己開心同享受，觀眾鍾意我就好滿足。（上年Gigi成績咁好，會唔會令你造成壓力？）完全冇壓力，我唱歌同出歌都係我鍾意嘅嘢，唔係一定要拎獎。」

聲夢歌手詹天文（Windy）與資深歌手露雲娜今日出席大碟簽唱會，2人現場合唱《荳芽夢》，露雲娜十分喜歡Windy，笑言不只想收對方為徒，更想成為對方契媽：「佢好Sweet，我見到佢就好似見到自己個女咁，而且佢好有我嘅影子，當年我15歲就成為無綫歌手，錄音當日，佢著住校服，由媽咪陪佢過嚟錄音室，就 好似當年嘅我，感覺好親近。」她大讚Windy謙虛又好學。至於Windy也想成為露雲娜契為：「佢對我好好，佢仲更加Sweet，我以為作為殿堂級前輩應該會有架子，但佢完全冇，一見到我就攬住我，好似大姐姐咁。」二人表示希望未來有機會在劇集中合作飾演母女。