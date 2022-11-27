「大眼雞」余子明設靈　林家棟到場致祭

有「大眼雞」之稱的資深義藝人余子明本月10日睡夢中離世，享年80歲。家人今日（27日）傍晚於香港殯儀館為他設靈，明日（28日）早上10時大殮，遺體隨即移送往歌連臣角火化。靈堂以簡約白色布置為主，橫匾寫上「往生淨土」，遺霜及子女花牌放正中，遺照內余子明戴帽及眼鏡、留了鬍子且笑容親切。

一向人緣不錯的他，獲圈中好友林家棟、趙希洛及徐榮等現身致祭。靈堂則攞放了陳寶珠、汪明荃夫婦、羅嘉良夫婦、古天樂及薛家燕等送上的花圈。身為余子明兒子的余天佑代表家屬感謝傳媒到場，且表示：「爸爸生前我哋有傾過呢個議題（喪禮），根據佢嘅意願佛教儀式舉殯，不過同媽媽商量過，賓客有唔同嘅信仰，所以冇上香，反而改為獻花。（媽媽心情點？）平復咗好多，不過今日嚟到靈堂，一定會睹物思人，佢見到爸爸都有啲眼淚，不過我提醒佢爸爸走得好安詳，親人陪住眼仔碌碌變沉睡，期間冇痛楚亦冇呻吟，係最好嘅方式離開。」

余天佑指爸爸遺願是再拍電視劇，想不到《940920》竟成為遺作。至於揀選的遺照，他說：「早兩年影嘅，媽咪覺得比較靚仔啲，同埋爸爸生前好鍾意戴帽，呢兩年又開始留鬚。」

藝人馮素波與余子明私交甚篤，當年更由她牽紅線，撮合胞妹與余子明結為夫妻。傍晚時份馮素波現身靈堂，事後指余子明遺容安詳，她受訪時表示：「今日咁多賓客，妹妹心情可以嘅，可能過兩日心情就會變差，我都係過來人。（同余子明相處，最難忘啲乜？）佢好鍾意睇相，成日想知幾時發達，試過話佢遲啲會好，但父母享受唔到，佢喺我面前爆喊！年輕時我哋漫無目的喺太子行去尖沙咀，中間食咗雪榚，頭先我同佢講，下世再見啦。（佢有遺憾？）今日我屋企返唔到香港嘅細佬妹，都排咗自己嘅下一代返嚟拜佢，加上咁多好朋友嚟咗，應該冇乜遺憾啩！」