郭柏妍闖影壇　演《我和殭屍》「初春」同劉心悠鬥戲

經典劇《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》，演員陣容陸續公開，「求叔」角色，原作電視版由黃樹棠飾演，但因棠哥已離世，亦難以物色適合人選，所以最後將「求叔」換成其妹妹，由「求妹」完成兄長心願，繼續照顧殭屍兄弟「況天佑」黃宗澤及「況復生」黃梓樂，而「求妹」已邀得棠哥親妹黃文慧（Bonnie） 演出。

Bonnie得悉由《我》劇的陳十三做導演及編劇後，二話不說就答應：「《殭屍》係一個膾炙人口、好受歡迎嘅電視劇，世界各地好多觀眾組織咗個殭屍粉團，同『求叔』喺社交網成日互動交流。以前《殭屍》嘅台前幕後聚會，大家都好想拍電影版，隔咗咁多年，演員工作人員各散東西，大家嘅心願都無法達成，最可惜係黃樹棠『求叔』去咗第二個星球。」

《驅》由黃宗澤飾演「況天佑」、蔡潔飾演「王珍珍」、岑珈其和謝雪心分別飾演「金正中」母子、吳啟洋（Phoebus）及童星黃梓樂飾演大小殭屍仔「況復生」等，另外電視版內由陳煒飾演的「妙善」，就由劉心悠接棒。而陪伴在「妙善」劉心悠身邊的「初春」，是近期憑無綫劇集《下流上車族》人氣急升的郭柏妍。

郭柏妍稱今次是她第一次拍電影，感覺非常開心：「因為由細到大都有睇電影，完全冇諗過會出現喺大銀幕，所以好興奮同好開心。」直言小時候已知道有《殭屍》這部劇：「播嘅時候好細個，但大個知道好Hit，即刻追番嚟睇。」片中與劉心悠最多對手戲，她形容無論戲內戲外的劉心悠都超級溫柔：「心悠姐姐冇令我好緊張，有場戲我好嬲好震驚唔開心，有幾種情緒，劇情係佢搭咗我膊頭一下，嗰下好安慰到我，佢嘅聲令我好Calm Down，係一個好好嘅前輩。」