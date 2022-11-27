青科真紀 轉行賣奶更加掂！

做得美容產品嘅Sales，通常都係皮光肉滑、白白淨淨嘅靚女，咁先有說服力去吸引顧客幫襯，而今日為大家介紹嘅寫真女優青科真紀，本應好啱食呢行飯，但原來佢仲有一副好身材，於是決定走出舒適圈，轉投寫真界，結果愈撈愈掂！

曾做美容顧問

唔少後生仔女喺投身社會嘅過程中都試過騎牛搵馬，畢竟想搵到適合自己嘅行業，有時真係要落手落腳做過先知，今年25歲嘅青科真紀就係人辦，起初一直搵唔到一份理想工作，曾經做過牙醫助理、便利店店員、烤肉店侍應，之後轉做美容顧問，因為個樣都算OK，似乎幾有錢途，但最終都係決定加入寫真女優行列。

眼神有啲妖媚

講真青科真紀唔算生得好靚，勝在眼大大，望落去幾醒神，眼角散發住幾分妖媚神韻，搵佢扮演專門勾引男人嘅蜘蛛精或狐狸精，應該幾入型入格。身材方面，阿妹有前又有後，一對八字波有成F Cup咁勁，質感天然又富彈力，絕對有條件喺寫真界立足，難怪佢自己都話拍寫真係一條合適嘅發展途徑。

表演欲非常強

真紀喺2017年被發掘做寫真女優，話說當時佢喺「週刊Weekly Playboy」搞嘅酒場做兼職女侍應，機緣巧合下被雜誌社嘅職員睇中，正式展開寫真女優生涯。阿妹仲話，除咗拍寫真，佢都好想做演員，希望有朝一日可以爭取到演戲機會。其實真紀依家已經係女子組合「Yanchan學園音樂部」成員，可見佢嘅表演欲真係相當強。