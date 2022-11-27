獎門人︱麥美恩遭許文軒力數缺點　被嫌胸太細！

無綫節目《開心無敵獎門人》最新一集，嘉賓有「萬千星輝主角」隊的黎耀祥、黃浩然、蕭正楠、張振朗、陳自瑤及賴慰玲，以及「萬千星輝主播」隊的周奕瑋、許文軒、陳婉衡、鞏姿希、王鎮泉以及吳紫韻。

全晚焦點是緋聞男女麥美恩（Mayanne）和許文軒（Edmond）身上，全晚大耍花槍外，在遊戲「開心無敵夾多士」中，Edmond怕醜仔上身表現扭擰，Mayanne則表現大方投入，更主動要求正面和Edmond夾多士，最終失敗，而Mayanne更迎面錫落Edmond的額頭，更留下唇印。之後Edmond在「開心無敵爆大波」中，被要求講出「十個Mayanne嫁唔出」的理由，在Mayanne「眼厲厲」的威脅下，Edmond起初交行貨讚女方「賢良淑德」、「太多優點」，因獎門人大嗌唔收貨，Edmond只好瘋狂攻擊Mayanne「龍躉」、「胸太細」、「太大食」、「佢唔識煮飯，淨係識打邊爐。」

視帝黎耀祥與周奕瑋在「口不對心我最勁」中激戰超過一分鐘仍未分出勝負，最終要獎門人截停比賽，大讚兩人說：「揮灑自如，真係犀利，係《獎門人》有史以嚟玩得最好嘅兩位。」在玩「開心無敵爆大波」時，祥哥被要求說出「十個經典劇集金句」，祥哥即轉成視帝Mode講出：「人生有幾多個十年，最緊要痛快！」、「吔屎啦，梁非凡！」、「多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期。」、「我假假哋都係天蓬元帥。」Mayanne請教演「吔屎啦」的心得，祥仔即搞笑大嗌：「吔屎啦，Mayanne！」

另外，蕭正楠玩「爆大波」時被要求講出「港女老婆」的特徵，玩前他先備案說：「我唔係影射緊某人！」之後他再一輪嘴說出「鼻鼾大」、「唔鍾意洗腳」、「洗完頭唔自己吹頭」、「攞臭豬肉煮餸」等，但他最後都補番句：「無論點都好，我都係愛呢個港女。」實行曲線放閃。