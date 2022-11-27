沙丘之女 性感又激情

日本有部經典小說叫《沙丘之女》，講述有位住喺沙丘嘅寡婦為咗留住男主角，不斷用肉體作出誘惑，令對方沉溺喺性愛之中……講真，喺沙灘上見到嗰啲着得勁少布嘅靚女，男士好難唔想入非非，難怪有好多成人作品都同沙（Sand）有關！

Sanding the Banister 打磨兵器

「鐵柱磨成針」呢個故仔，好多人都聽過，但係用沙紙嚟磨欄杆又係乜嘢玩法，好明顯「Sanding the Banister」呢句俚語係有另一種解法，相信心邪嘅朋友應該已經估到吧，冇錯，就係指男士自娛。講開又講，男士喺高潮一刻，精華素發射得最高嘅世界紀錄係有幾高呢？據網絡流傳有成12英尺，即係高達365cm，係由美國男子Horst Schultz所創，有人計過，要射出呢個高度，精華素嘅時速要達到每小時68公里！試諗吓，呢個速度打落塊面度，感覺同食波餅差唔多。

Beach Ball Booty 沙戰首選

沙上曳曳有冇試過？有唔少調查發現，唔少外國人視沙灘為理想「性地」，可能去得嗰度都係泳衣上陣，激凸身材表露無遺，自然令雙方有互相探索嘅遐想。至於乜嘢體位最適合？性學家就推介大家可以試吓「Beach Ball Booty」。「Beach Ball」即係沙灘波，換言之，事前要先準備一個，玩法好簡單，女方趴喺沙灘波上，男方就從後方進攻，好似推車仔咁玩，好處係慳力又舒服，而且男士對腳掌插喺沙中借力，衝擊力會比喺床上勁得多。

《Quick Sand》 意想不到

不時聽到四仔迷話，齋睇封面，就能估到影片內容，但呢套由Digital Playground喺2013年推出嘅《Quick Sand》，單憑封面，你又點估到佢係一套好有懸疑色彩嘅作品呢？故事講述索女偵探Anikka Albrite同型男助手到海灘度假，意外撞上一宗離奇盜竊案，而唯一目擊者係沙灘上嘅靚女救生員，佢哋為咗盡快搵出真相，決定以毫無底線嘅方法查案……出色嘅劇情，加埋激情嘅沙灘肉搏，令呢套四仔喺2014年嘅XBIZ頒獎禮上獲最佳劇本、最佳性愛演出等多項提名，好值得大家慢慢重溫。

同場加映：《人妻沙灘物語》巨乳列陣

細路仔玩泥沙，好多人會諗起兩個字「兒戲」，咁巨乳人妻玩泥沙，你又會聯想到啲乜嘢？筆者第一時間諗起有套勁正嘅AV叫《人妻沙灘物語 情熱之島》，事關片中搵嚟3位巨乳女優演出，分別係33E嘅愛田奈奈、35E嘅山本美和子同埋40I嘅青山葵！呢套由Madonna喺2012年推出經典作品，講述葵姐同奈奈因婚姻出問題，走咗去搵閨密美和子散心，後者住喺一個四面環沙嘅海島上，於是三個人成日喺沙灘上玩沙，結果各自搭上小鮮肉島民，展開連場沙灘肉搏，嗰種「波濤洶湧」真係比海浪更澎湃！