Edan獲獎邀古巨基「出山」合唱　狂派心心場面搞笑

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今晚（27日）在亞洲國際博覽館舉行的音樂平台香港風雲榜，獲得「十大年度風雲歌手」與「年度新人」獎項。他更請來古巨基到場合唱《飄流教室》，兩人在後台拍照時更合體狂派心心，搞笑又合拍。

近年有子萬事足的古巨基少有露面，他接受訪問時笑言感覺恍如隔世，透露原本預計明年才再踏舞台，Edan找他前其實公司亦婉拒了主辦單位邀請，他笑言：「後來花姐搵我，我問個仔同Edan哥哥唱歌好唔好，佢話Good。」Edan笑言要多謝古Sir的兒子，能夠請得他出山，相當榮幸，笑問是否出動色誘邀請？他說：「咁又冇嘅，不過，古Sir真係好快答應。」基仔則透露兒子對唱歌相當有興趣，有聽他的歌，尤其喜歡快歌。

Edan在台上獻唱時顯得有點緊張，他說：「今次好緊張，可能有一段時間冇唱，之前做咗好多準備工夫，但係都有少少失準。最緊張係唱第一首《E 先生連環不幸事件》，第一次Feel到隻手有啲震，之後有古Sir喺隔離就定啲。」基仔亦自爆老貓燒鬚，一開始就唱錯歌詞，認為無論經驗多豐富，開始時總會緊張，亦期待下次由Edan彈琴伴奏兩人再合唱。問到基仔可有再「造人」計劃？他說：「都鍾意小朋友嘅，但係順其自然。」