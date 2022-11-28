炎明熹講金唔講心　代言價120萬起跳

剛推出的新歌MV收看次數破100萬的「聲夢靚聲王」炎明熹，入行近兩年聲價狂飆，已成為無綫另一小金蛋，據知其代言價動輒120萬元起跳，正值花樣年華，趁有價有市，一於全力瞓身吸金，承諾25歲前不拍拖的「限戀令」，愛情動態全面清零，銀行戶口多幾個零！

去年參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》並奪冠的炎明熹，出道至今近兩年，已由靚聲素人升呢為樂壇小天后，粉絲層面廣兼「入屋度」超高，今年4月北上參加節目《聲生不息》，以靚聲震撼內地觀眾，成功打開內地事業版圖，並憑劇集《青春本我》及《聲生不息》入圍角逐台慶頒獎禮「飛躍進步女藝員」。早前她和年距55年的譚詠麟為節目《我們的主題曲》合唱《明天仍要繼續》，此曲在官方短片頻道發布後，收看次數衝破143萬，而剛發布的新歌MV《好想約你》，不足一星期收看次數更衝破100萬。

雖然在叱咤「我最喜愛的女歌手」中7強止步，但昨日（27日）炎明熹出席活動時稱未有失望，認為先要做好自己：「如果未做好但又攞到好多獎，都覺得對唔住大家。」獎項始終是虛名，吸金最實際，17歲的炎明熹已被視為無綫另一小金蛋，有廣告界業內人士指她出席活動酬勞是12萬元起跳，如果要即場表演唱歌，酬勞要另加。至於廣告代言方面，由於她早前北上拍《聲》，所以今年暫時只接了快餐店及茶飲等3個廣告，但據知其代言廣告價也不菲，入門價是120萬元一年，更要視乎產品性質，隨時再加碼，因她是新生代歌手中，少有成功打開內地市場，故趁着現在有價有市，決心瞓身搵銀，25歲前愛情動態要清零！

「冇愛情都可以活得精彩」

從未嘗過戀愛滋味、仍是「A0」的她，自爆曾答允姑丈，為了全力在事業上衝刺，30歲前不拍拖，但最近姑丈放寬「限戀念」，降至25歲前不可拍拖。她接受東網專訪時說「限戀令」是雙方商量下得出的結論，她笑說：「係口頭承諾，若緣分到，都阻唔到！」同時自爆入行前非常恨拍拖：「因為冇目標，好想有人陪自己，想要男女朋友嘅感覺。但開始有目標之後，就冇時間諗，依家又有好多人錫我，冇愛情都可以活得精彩！」

雖看別人卿卿我我，雙雙對對，為吸金要守「Dry」的炎明熹，都有想過擇偶條件，年紀小小的她，竟一早悟出「被愛更幸福」的幸福法門，想法有別一眾拜金港女，她說：「擇偶條件係要孝順，要好人。我唔係一個睇樣嘅人，毋須靚仔，吸引我就得，唔係我鍾意佢，係佢鍾意我，如果我鍾意個男仔，佢就唔珍惜，屋企人教我，將來個男仔好鍾意我，我先會有幸福。」

明年升中六的她，始終不忘要為DSE文憑試作準備，她說十分感激有粉絲「過料」，給她私伙數學精讀筆記，而她說學業重要，故會好好安排溫習和工作時間。至於在台慶頒獎禮角逐多個獎項，包括和姚焯菲各有3首歌入圍「最受歡迎電視歌曲」，想不到自言對演戲獎項零信心的她，對唱歌獎項亦信心不大，她說：「希望先裝備好自己攞獎，先至對得住個獎。」

姚焯菲身價僅次Gigi

現年16歲、有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel），以聲靚及樣子甜美盡虜宅男心，由於形象正面及青春可人，過去一年主要接拍的廣告都是「入屋」產品，如銀行、煤氣公司及快餐店，並開始涉足時裝產品如腰包及太陽眼鏡。業內人士爆料，指Chantel的代言人酬勞僅次炎明熹（Gigi），而出騷價則是10萬元，如在社交平台發文宣傳，要視乎產品類別及發文形式，如只是拿着產品簡單拍照發文，基本上3萬元起跳。

Chantel曾說在入行後開人生首個銀行戶口，由於父母是會計師，一直灌輸儲錢及謹慎理財的觀念，所以會把部分收入儲起，用作將來進修跳舞及戲劇之用。

化妝髮型：Stephen Lau @ StephenMakeup /Ping @AgnesLai

服裝：Kenzo

場地: Studio Meta