【是日通勝】

農曆十一月初五

壬寅年 辛亥月 乙酉日

吉時：晚上11時至1時、上午7時至9時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：栽種、伐木、塞穴

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、23、29、47

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：別妄自菲薄，只要相信自己就能走出困境。

金牛座：謀事要盡力而為，可把運滯的影響減至最低。

雙子座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

巨蟹座：運勢勝人一籌，單身者有吸引桃花的條件。

獅子座：控制體重有利健康，但節食收身易弄巧成拙。

處女座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

天秤座：生活稱心如意，穿黃色衫可令運勢旺上加旺。

天蠍座：愛情運欠佳，有伴侶者要及早正視相處問題。

人馬座：保持樂觀，面帶笑容，運勢不佳只是暫時性。

山羊座：世事難料，謀事宜三思，勿把所有事攬上身。

水瓶座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

雙魚座：運勢好壞參半，謀事多阻滯，要步步為營。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 人緣好

（跌）兔 易出錯

鼠：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

牛：人際關係好，發揮合作精神，穩操勝券。

虎：心神不定，集中力欠佳，謀事易出錯。

兔：是日沖煞，頭昏腦脹，工作要加倍小心。

龍：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

蛇：精神不錯，抽空讀本好書，獲益不淺。

馬：珍惜眼前人，勿因工作而忽略伴侶感受。

羊：社交運強，適合聯誼會友，可盡興而歸。

猴：多勞多得，肯付出努力就會有理想回報。

雞：壓力大，心情差，容易捲入意氣之爭。

狗：運勢一般，容易破財，謀事忌一意孤行。

豬：求財不乏機遇，謹記一分耕耘一分收穫。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

花有重開日，人無再少年

花即使謝了，還有重新綻放的一天，人一旦老了，卻不可能再回到年輕時期。

中國有句古語叫「相由心生」，即一個人的個性、心思、情感和生活經歷，均能通過面部特徵表現出來。不要把解讀面孔看成是一種算命，中醫看病也把「望」放在第一位。

面相的依據是甚麼？它真的很靈嗎？難道這不是迷信？其實中國面相學是一門嚴肅的生命信息科學，積累了豐富的寶貴經驗，而且經過前人不斷研究、完善，面相學已有了嚴密的理論體系和實踐綱領。由於坊間一些不學無術的人或自稱大師，用各種宣傳手法或不停借明星包裝，自吹自擂煽惑群眾，用偽善的文字去打動人心，因此人們對面相學這門傳統文化失去信心，進而否定它的正確性，認為它不是精密科學，用來玩玩而已，不值得提倡。

一個人是善良還是凶惡奸詐，可以從面部特徵找到蛛絲馬跡嗎？舉例，眼細代表心思細密，嘴唇薄代表背信棄義，沒有真感情，至親人也可拋棄，真嗎？你可當是統計學。

相學家將人的面部分為三部分，稱為上、中、下三停，藉此推測人的命運。上停由額上髮際到眉毛部位，主管15至30歲的早年運程。中停由眉毛到鼻尖部位，主管31至50歲的中年運程。下停由鼻下到下巴部位，主管晚年運。

雖然命不能改，但運可以轉。不要為滿足自己私欲，每天不停去刷存在感。心改運改，自然做出相由心生。