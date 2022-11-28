娛圈單打︱嚴刑打劣迹藝人 吳亦凡永不超生

在娛樂圈，冇新聞先至係新聞。果不其然，內地「劣迹藝人」吳亦凡傳來判刑消息，一聽嚇一跳！北京市朝陽區法院宣判，吳亦凡強姦罪及聚眾淫亂罪罪成，被判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境。此外，他被北京市稅務局揭發逃稅，向他追繳稅款及罰款合共6億元人民幣。治亂世，用重典，內地真正做到了！

遭網民嘲為「吳籤」的吳亦凡，淫亂事件一匹布咁長，有人自恃名氣大，又是年輕偶像，「呃蝦條」都不能滿足其獸性，直情要做非法事情，受害者還包括未成年少女，堪稱衣冠禽獸，斯文敗類。結果上得山多終遇虎，遭內地網紅爆料後，復有多名受害者舉報，舉國嘩然，這位頂流明星一夕間淪為下流鹹星，現在再升呢監獄巨星，完全是咎由自取。

這些年，內地娛樂事業發展蓬勃，原為南韓人氣男團EXO一員的吳亦凡急急退團，回國掘金。國家亦給他大量機會，據聞未夠30歲便賺了「20、30個億」，風頭一時無兩。但錢賺得太易，所有東西皆唾手可得，吳亦凡迷失墮落得很快，以為自己大晒，愈玩愈淫亂，連法律也不放在眼內。

眼見他起高樓，眼見他樓塌了。吳亦凡放監之時已經是45歲的中年人，身家又被罰去一截，可謂一無所有。已入籍加拿大的他，最大可能是返回加國度過餘生。

內地今次重罰吳亦凡，判刑之嚴遠超所有人想像，擺明是要殺一儆百。誠然，名氣愈大，責任也愈大。既然國家給予這麼多機會和資源，賺了許多人幾輩子也花不完的金錢，即使不感恩圖報，最起碼也要奉公守法。